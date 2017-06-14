В Италии пройдёт фестиваль российского кино "Страницы истории"
14.06.2017, 17:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В итальянском городе Езоло с 20 по 24 июня пройдёт фестиваль российского кино «Страницы истории». Он откроется на одной из центральных площадей города PIAZZA AVRORA в кинотеатре под открытым небом.
В программе пять картин - «Я учитель» Сергея Мокрицкого, «Частное пионерское» Александра Карпиловского, «Зеленая карета» Олега Асадулина, «Коллектор» Алексея Красовского и «Про любовь» Анны Меликян. Все картины будут демонстрироваться на языке оригинала с итальянскими субтитрами. Киноленты представят режиссеры, актеры и сценаристы, которые после просмотра проведут творческие встречи со зрителями.
Фестиваль российского кино «Страницы истории» состоится в одиннадцатый раз, пятый год подряд он проходит в Езоло. Также местом его проведения в разные годы становились города Кастеларо, Лагузелла, Монцамбано, Кастильоне делле Стивьере. За десять лет итальянским зрителям были представлены картины Карена Шахназарова, Виталия Мельникова, Александра и Андрея Прошкиных, Станислава Говорухина, Владимира и Ильи Хотиненко, Павла Чухрая, Федора Бондарчука, Андрея Кравчука, Авдотьи Смирновой, Валерия Тодоровского, Петра Буслова, Николая Лебедева, Веры Сторожевой и Веры Глаголевой.
В программе пять картин - «Я учитель» Сергея Мокрицкого, «Частное пионерское» Александра Карпиловского, «Зеленая карета» Олега Асадулина, «Коллектор» Алексея Красовского и «Про любовь» Анны Меликян. Все картины будут демонстрироваться на языке оригинала с итальянскими субтитрами. Киноленты представят режиссеры, актеры и сценаристы, которые после просмотра проведут творческие встречи со зрителями.
Фестиваль российского кино «Страницы истории» состоится в одиннадцатый раз, пятый год подряд он проходит в Езоло. Также местом его проведения в разные годы становились города Кастеларо, Лагузелла, Монцамбано, Кастильоне делле Стивьере. За десять лет итальянским зрителям были представлены картины Карена Шахназарова, Виталия Мельникова, Александра и Андрея Прошкиных, Станислава Говорухина, Владимира и Ильи Хотиненко, Павла Чухрая, Федора Бондарчука, Андрея Кравчука, Авдотьи Смирновой, Валерия Тодоровского, Петра Буслова, Николая Лебедева, Веры Сторожевой и Веры Глаголевой.