В "Измайлове" пройдёт выставка "История XX века в фантиках"
24.03.2017, 12:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Уникальные, редкие и знаменитые обёртки конфет можно увидеть на выставке «Кондитерский пиар, или История XX века в фантиках». Она открылась в выставочном зале музея-усадьбы «Измайлово» благодаря усилиям музеев, московских коллекционеров и профильных СМИ.
В экспозиции представлены образцы кондитерской упаковки разных лет, среди которых этикетки, разработанные Александром Родченко и Владимиром Маяковским, листы из прейскурантов тех лет, фотографии и документы. В рамках выставки пройдут лекции по истории советского фантика.
Обёртка для сладостей привлекает не только своим дизайном. Это своего рода исторический документ, способный рассказать о продукте и времени, в которое он был создан. Профессиональный интерес выставка может вызвать у предпринимателей, маркетологов, дизайнеров и производителей конфет.
Экспозиция работает до 23 июля ежедневно.
В экспозиции представлены образцы кондитерской упаковки разных лет, среди которых этикетки, разработанные Александром Родченко и Владимиром Маяковским, листы из прейскурантов тех лет, фотографии и документы. В рамках выставки пройдут лекции по истории советского фантика.
Обёртка для сладостей привлекает не только своим дизайном. Это своего рода исторический документ, способный рассказать о продукте и времени, в которое он был создан. Профессиональный интерес выставка может вызвать у предпринимателей, маркетологов, дизайнеров и производителей конфет.
Экспозиция работает до 23 июля ежедневно.