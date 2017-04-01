В Карелии предъявили обвинение директору детского лагеря "Золото Белого моря"
01.04.2017, 19:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия завершается расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Золото Белого моря" Дениса Орлова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По версии следствия, в июне 2016 года обвиняемый организовал туристическую программу "Сокровища Белого моря" на острове Сидоров Кандалакшского залива Белого моря на территории Лоухского района Республики Карелия. В программе мероприятий приняли участие 50 несовершеннолетних детей, которые проживали в четырёх отдельно стоящих палаточных отрядах.
При проверке указанного детского лагеря были выявлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, что свидетельствует об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Так, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм обвиняемый не получил санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие летнего оздоровительного лагеря, не уведомил органы Роспотребнадзора о доставке организованных групп детей в лагерь железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, нарушив правила безопасности при перевозке детей, не обеспечил палаточный лагерь устойчивой мобильной связью, не оборудовал на территории лагеря места складирования отходов. Помывка детей на острове происходила в бане, эксплуатация которой осуществлялась с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности, которые могли привести к возникновению пожара. Медицинская помощь в лагере оказывалась врачом, не имеющим лицензии на осуществление медицинской деятельности, а часть медикаментов, изъятых из аптечки лагеря, являлись просроченными. В лагере не был обеспечен надлежащий питьевой режим, не оборудованы места для приготовления и хранения пищевых продуктов (кухня, кладовая, моечная).
Кроме того, находясь на острове Сидоров, обвиняемый организовал выходы несовершеннолетних детей в непригодных для использования спасательных жилетах и без сопровождения спасателей в открытую акваторию Белого моря, используя при этом самодельные маломерные суда, с последующим купанием несовершеннолетних в необорудованных для этого местах, чем создал реальную угрозу их жизни. Данные обстоятельства привели к тому, что в период функционирования лагеря в ГБУЗ "Лоухская ЦРБ" было госпитализировано трое несовершеннолетних: двое с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и один с респираторным заболеванием, тем самым своими действиями обвиняемый подверг несовершеннолетних к нахождению в опасном для их здоровья состоянии.
В настоящее время обвиняемому предъявлено обвинение в окончательной редакции. По делу проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования.
По версии следствия, в июне 2016 года обвиняемый организовал туристическую программу "Сокровища Белого моря" на острове Сидоров Кандалакшского залива Белого моря на территории Лоухского района Республики Карелия. В программе мероприятий приняли участие 50 несовершеннолетних детей, которые проживали в четырёх отдельно стоящих палаточных отрядах.
При проверке указанного детского лагеря были выявлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, что свидетельствует об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Так, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм обвиняемый не получил санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие летнего оздоровительного лагеря, не уведомил органы Роспотребнадзора о доставке организованных групп детей в лагерь железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, нарушив правила безопасности при перевозке детей, не обеспечил палаточный лагерь устойчивой мобильной связью, не оборудовал на территории лагеря места складирования отходов. Помывка детей на острове происходила в бане, эксплуатация которой осуществлялась с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности, которые могли привести к возникновению пожара. Медицинская помощь в лагере оказывалась врачом, не имеющим лицензии на осуществление медицинской деятельности, а часть медикаментов, изъятых из аптечки лагеря, являлись просроченными. В лагере не был обеспечен надлежащий питьевой режим, не оборудованы места для приготовления и хранения пищевых продуктов (кухня, кладовая, моечная).
Кроме того, находясь на острове Сидоров, обвиняемый организовал выходы несовершеннолетних детей в непригодных для использования спасательных жилетах и без сопровождения спасателей в открытую акваторию Белого моря, используя при этом самодельные маломерные суда, с последующим купанием несовершеннолетних в необорудованных для этого местах, чем создал реальную угрозу их жизни. Данные обстоятельства привели к тому, что в период функционирования лагеря в ГБУЗ "Лоухская ЦРБ" было госпитализировано трое несовершеннолетних: двое с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и один с респираторным заболеванием, тем самым своими действиями обвиняемый подверг несовершеннолетних к нахождению в опасном для их здоровья состоянии.
В настоящее время обвиняемому предъявлено обвинение в окончательной редакции. По делу проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования.