ОРЕАНДА-НОВОСТИ Книжная ярмарка «Книги России» проходит в рамках Международного форума «Образование России»/EDU Russia, который впервые проводится в Казани 2-4 марта 2017 года.



25 ведущих отечественных издательств и книжных магазинов представят новинки методической, учебной и художественной литературы на ярмарке «Книги России».



В ярмарке принимает участие крупнейшее национальное издательство России - «Татарское книжное издательство», которое представляет более 40 наименований книг, среди них - учебные пособия по татарскому языку, словари, методические пособия для учителей и родителей, сборники народных сказок и детских игр.