В Казани пройдёт Международный Фестиваль Современной Культуры Kazan LIVE-2017
11.08.2017, 13:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ За годы своего существования любимый многими казанцами фестиваль Kremlin LIVE вырос, окреп и приобрёл много преданных зрителей, число которых увеличивалось с каждым годом, достигнув отметки 40 тысяч человек. В итоге организаторы расширили его границы и сделали подходы и подъезды к его основным локациям доступнее для гостей и зрителей. Фестиваль выходит за пределы уютного старинного Казанского Кремля, что и отразилось в его новом названии. В этом году он состоится на большой площади перед Дворцом земледельцев.
Фестиваль Kazan LIVE, продолжая традиции своего предшественника, распахнёт свои двери для зрителей всех возрастов, от самых юных до старшего поколения. С 10 утра и до позднего вечера будет работать несколько площадок, где пройдут концерты, мастер-классы, выставки, творческие встречи.
Особым музыкальным подарком всем гостям станет выступление Президента Kazan LIVE, Народного артиста России и джазмена № 1 Игоря Бутмана в специальной фестивальной программе с Филармоническим джаз-оркестром РТ.
В программе фестиваля также много замечательных артистов из России, Грузии, Израиля. Особенно можно отметить такие коллективы, как ZVENTA SVENTANA (основательница и вокалистка – известная певица, финалистка шоу “Голос” на Первом канале, уроженка Казани Христина (Тина) Кузнецова, саунд-продюсер группы – известный музыкант, автор проекта “Гости из Будущего” Юрий Усачёв), вокальная группа всемирно известного легендарного ансамбля Rustavi (Грузия) и популярная грузинская певица Нино Башарули, Future Folk–проект ALMA (Россия-Израиль) и другие артисты.
Это далеко не полный перечень участников Kazan LIVE – 2017. На сценах фестиваля выступят джаз, рок, hip-hop, электронные коллективы. Нас ждут театральные постановки и множество других творческих проектов.
Организаторы Фестиваля Kazan LIVE – продюсерский центр JIVE Group. Традиционно Фестиваль проводится при поддержке Министерства Культуры Республики Татарстан. В этом году поддержку в организации и проведении Фестиваля также осуществляет Государственный Комитет Республики Татарстан по туризму.
Фестиваль Kazan LIVE, продолжая традиции своего предшественника, распахнёт свои двери для зрителей всех возрастов, от самых юных до старшего поколения. С 10 утра и до позднего вечера будет работать несколько площадок, где пройдут концерты, мастер-классы, выставки, творческие встречи.
Особым музыкальным подарком всем гостям станет выступление Президента Kazan LIVE, Народного артиста России и джазмена № 1 Игоря Бутмана в специальной фестивальной программе с Филармоническим джаз-оркестром РТ.
В программе фестиваля также много замечательных артистов из России, Грузии, Израиля. Особенно можно отметить такие коллективы, как ZVENTA SVENTANA (основательница и вокалистка – известная певица, финалистка шоу “Голос” на Первом канале, уроженка Казани Христина (Тина) Кузнецова, саунд-продюсер группы – известный музыкант, автор проекта “Гости из Будущего” Юрий Усачёв), вокальная группа всемирно известного легендарного ансамбля Rustavi (Грузия) и популярная грузинская певица Нино Башарули, Future Folk–проект ALMA (Россия-Израиль) и другие артисты.
Это далеко не полный перечень участников Kazan LIVE – 2017. На сценах фестиваля выступят джаз, рок, hip-hop, электронные коллективы. Нас ждут театральные постановки и множество других творческих проектов.
Организаторы Фестиваля Kazan LIVE – продюсерский центр JIVE Group. Традиционно Фестиваль проводится при поддержке Министерства Культуры Республики Татарстан. В этом году поддержку в организации и проведении Фестиваля также осуществляет Государственный Комитет Республики Татарстан по туризму.
Источник: http://mincult.tatarstan.ru