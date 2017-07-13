В Казани стартовала Международная конференция ЮНЕСКО, посвященная молодежи и спорту
13.07.2017, 21:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Казани стартовала шестая Международная конференция ЮНЕСКО, посвящённая физическому воспитанию детей и молодёжи и развитию спорта. Для участия в ней прибыли делегаты из 100 стран мира.
Участники трёхдневной Конференции намерены обменяться национальным опытом в области обеспечения возможности заниматься спортом для людей всех возрастов и в любом физическом состоянии.
Ожидается, что в ходе конференции будут обсуждаться вопросы о роли спорта в продвижении Целей устойчивого развития на период до 2030 года.
Напомним, что 17 Целей устойчивого развития были единогласно приняты всеми 193 государствами-членами ООН в ходе исторического Саммита в сентябре 2015 года.
В этой Повестке дня мировые лидеры пообещали "положить конец нищете и голоду во всех их формах и проявлениях и добиться, чтобы все люди могли жить в здоровой окружающей среде и реализовать свой потенциал в условиях достоинства и равенства".
Участники трёхдневной Конференции намерены обменяться национальным опытом в области обеспечения возможности заниматься спортом для людей всех возрастов и в любом физическом состоянии.
Ожидается, что в ходе конференции будут обсуждаться вопросы о роли спорта в продвижении Целей устойчивого развития на период до 2030 года.
Напомним, что 17 Целей устойчивого развития были единогласно приняты всеми 193 государствами-членами ООН в ходе исторического Саммита в сентябре 2015 года.
В этой Повестке дня мировые лидеры пообещали "положить конец нищете и голоду во всех их формах и проявлениях и добиться, чтобы все люди могли жить в здоровой окружающей среде и реализовать свой потенциал в условиях достоинства и равенства".
Источник: ООН