В Казани в 11-й раз пройдёт Аксёнов-фест
15.08.2017, 12:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 19 по 23 августа в Казани пройдёт 11-й Аксёнов-фест.
Литературно-музыкальный фестиваль откроется в преддверии дня рождения Василия Павловича Аксёнова. 20 августа ему исполнилось бы 85 лет.
«Аксёнов без цитат» – девиз нынешнего фестиваля.
В 11-м Аксёнов-фест не будет прямого цитирования знаменитого писателя. Друзья и коллеги писателя - музыканты, режиссёры, художники проведут вечера и встречи, где поделятся своими творческими планами и собственными взглядами на художественное наследие Аксенова.
Среди гостей фестиваля поэты и писатели Александров Кабаков, Евгений Попов, Александр Переверзин, Шамиль Идиятуллин, Владислав Отрошенко, главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова, академики Российской Академии художеств Нателла Тоидзе и Борис Мессерер, а также российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов и режиссёр документального кино Евгений Цымбал.
В этом году впервые Аксёнов-фест примет гостей из Китая и Швеции. Доктор филологических наук, профессор и заведующий отделением русской литературы Института зарубежной литературы Академии общественных наук Китая, Президент Китайской ассоциации по исследованию русской литературы Лю Вэньфэй расскажет о влиянии творчества Аксенова на современную китайскую словесность, а известный музыкант и композитор из Швеции Элиас Файнгерш, названный критиками «Золотым тромбоном Европы», даст большой сольный концерт у памятника Федору Шаляпину на улице Баумана. Здесь, под вечерним небом Казани, Файнгерш и Лю Вэньфэй представят смелую импровизацию, соединяющую мелодику китайской стихотворной строки и джаз. Зрители услышат стихи Пушкина на китайском, татарском и иврите.
Премьерой фестиваля станет презентация книги мужа Беллы Ахмадулиной, художника и скульптора Бориса Мессерера — к 80-летию поэтессы. Эту книгу называют энциклопедией жизни поколения шестидесятников.
В программе фестиваля более 30-ти творческих встреч и кинопоказов. Мероприятия будут проходить в Доме-музее Василия Аксенова, кинотеатре «Мир», в «Шаляпин палас отеле», в Галерее Константина Васильева, в Центральной городской библиотеке на улице Вишневского, в Аксёнов-саду, в Союзе писателей Республики Татарстан, в театре имени Галиаскара Камала и камерном театре «Сдвиг».
Вход на все мероприятия бесплатный.
Литературно-музыкальный фестиваль откроется в преддверии дня рождения Василия Павловича Аксёнова. 20 августа ему исполнилось бы 85 лет.
«Аксёнов без цитат» – девиз нынешнего фестиваля.
В 11-м Аксёнов-фест не будет прямого цитирования знаменитого писателя. Друзья и коллеги писателя - музыканты, режиссёры, художники проведут вечера и встречи, где поделятся своими творческими планами и собственными взглядами на художественное наследие Аксенова.
Среди гостей фестиваля поэты и писатели Александров Кабаков, Евгений Попов, Александр Переверзин, Шамиль Идиятуллин, Владислав Отрошенко, главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова, академики Российской Академии художеств Нателла Тоидзе и Борис Мессерер, а также российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов и режиссёр документального кино Евгений Цымбал.
В этом году впервые Аксёнов-фест примет гостей из Китая и Швеции. Доктор филологических наук, профессор и заведующий отделением русской литературы Института зарубежной литературы Академии общественных наук Китая, Президент Китайской ассоциации по исследованию русской литературы Лю Вэньфэй расскажет о влиянии творчества Аксенова на современную китайскую словесность, а известный музыкант и композитор из Швеции Элиас Файнгерш, названный критиками «Золотым тромбоном Европы», даст большой сольный концерт у памятника Федору Шаляпину на улице Баумана. Здесь, под вечерним небом Казани, Файнгерш и Лю Вэньфэй представят смелую импровизацию, соединяющую мелодику китайской стихотворной строки и джаз. Зрители услышат стихи Пушкина на китайском, татарском и иврите.
Премьерой фестиваля станет презентация книги мужа Беллы Ахмадулиной, художника и скульптора Бориса Мессерера — к 80-летию поэтессы. Эту книгу называют энциклопедией жизни поколения шестидесятников.
В программе фестиваля более 30-ти творческих встреч и кинопоказов. Мероприятия будут проходить в Доме-музее Василия Аксенова, кинотеатре «Мир», в «Шаляпин палас отеле», в Галерее Константина Васильева, в Центральной городской библиотеке на улице Вишневского, в Аксёнов-саду, в Союзе писателей Республики Татарстан, в театре имени Галиаскара Камала и камерном театре «Сдвиг».
Вход на все мероприятия бесплатный.
Источник: http://mincult.tatarstan.ru