В Кембридже открылась выставка, посвящённая блокаде Ленинграда
23.01.2017, 13:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка работ российской художницы Елены Марттилы, в юности пережившей блокаду Ленинграда, открылась в колледже Дарвина Кембриджского университета и начала серию лекций, кинопоказов и дискуссий, посвящённых одной из самых страшных страниц в истории Второй мировой войны.
Студентка художественного училища Елена Марттила не переставала рисовать даже зимой 1941-1942 года, когда страшный голод совпал с аномальными морозами: столбик термометра опускался ниже отметки в —40 градусов.
Во время блокады молодая художница написала портреты своих знаменитых современников, в том числе поэтессы Ольги Берггольц и композитора Дмитрия Шостаковича — автора «Ленинградской симфонии», написанной в осаждённом городе.
Студентка художественного училища Елена Марттила не переставала рисовать даже зимой 1941-1942 года, когда страшный голод совпал с аномальными морозами: столбик термометра опускался ниже отметки в —40 градусов.
Во время блокады молодая художница написала портреты своих знаменитых современников, в том числе поэтессы Ольги Берггольц и композитора Дмитрия Шостаковича — автора «Ленинградской симфонии», написанной в осаждённом городе.