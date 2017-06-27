ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Краеведческом музее начала работу выставка «Пётр I в Астрахани», посвящённая 295-летию с момента пребывания императора в Астрахани. Она проходит в рамках мероприятий к 300-летию губернии.



Первый Император Всероссийский как никто другой осознавал важность Астраханского края как южного форпоста России и пункта транзитной торговли. Тому есть немало доказательств. «Так, в начале XVIII века в Нижнем Поволжье были созданы селитряные заводы; в 1704 году учреждена Рыбная контора; устройство в Астрахани "Птичьего двора", "аптекарского огорода" и оранжереи для выращивания лекарственных растений, устройство шелковичного завода, учреждение первых школ», — подчеркнула заведующая отделом истории Астраханского музея-заповедника Елизавета Казакова.



В 1722-1723 годах Пётр I вместе с императрицей Екатериной I и в сопровождении свиты и армии посетил Астрахань, которая в этот момент стала опорной базой предстоящего военного выступления — Персидского похода.



Об этих событиях напоминает один из блоков экспозиции «Астраханский край в XVI-XVIII веках» Краеведческого музея, который посвящён истории региона в период правления Петра I. В экспозиции представлены доска с резным выпуклым орнаментом с плезир-яхты, на которой Пётр путешествовал в предместьях Астрахани, журнал пребывания императора в городе, оттиск руки прославленного правителя, портретная галерея сподвижников царя, навигационные приборы, бытовые предметы первой четверти XVIII века.



Существующий комплекс теперь дополнен временной выставкой, освещающей деятельность Петра I в Астраханском крае. Она отражает ключевые моменты политики царя-реформатора — изменения в экономике, в отношениях с институтом церкви, в социальной сфере. На выставке представлены оригинальные предметы первой половины XVIII века из фондов Астраханского музея-заповедника: нумизматическая коллекция, предметы церковного обихода, книги, предметы бытового назначения.