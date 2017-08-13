ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На концерте в честь открытия фестиваля выступили самодеятельные творческие коллективы и сольные исполнители из всех городов и районов Кубани. 

В рамках фестиваля также прошли презентации рецептов традиционных видов кубанской выпечки, показательные мастер-классы по их приготовлению и оформлению.

На площади «Станичный майдан» работала выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремёсел.