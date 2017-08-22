ОРЕАНДА-НОВОСТИ Флаг России площадью свыше 3 тыс. квадратных метров развернут в усадьбе Архангельское в Красногорске 22 августа, в День Государственного флага РФ, сообщает сайт администрации городского округа.



«Флаг России размером 68 на 45 метров и площадью 3060 квадратных метров развернут активисты молодёжных организаций Московской области 22 августа, в День Государственного флага России. Мероприятие начнется в 16:00 на территории музея-усадьбы "Архангельское"», – говорится в сообщении.



Также участников ждут молодежный квест общественной организации «Волонтеры Победы», концерт и акция «Свеча памяти»: в память о Курской битве будет зажжено 1,5 тысячи лампадок, отмечается в материале.



День Государственного флага Российской Федерации — один из официально установленных праздников России. Установлен в 1994 году указом президента и отмечается 22 августа, не является выходным днём.