В Красноярске подвели итоги конкурса на эскиз чаши огня Зимней универсиады-2019
11.06.2017, 17:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Красноярске подвели итоги конкурса на эскиз чаши огня Зимней универсиады-2019. Награждение победителей состоялось в рамках празднования 389–летия Красноярска на главной сцене Театральной площади краевой столицы.
В оргкомитет поступило более 20 заявок от архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Иркутска и Красноярска. Основную часть эскизов представили студенты института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета.
По условиям конкурса работы должны были отличаться новизной, оригинальностью и качеством исполнения, возможностью практического использования, а также соответствовать фирменной стилистике Зимней универсиады-2019.
Победителем конкурса стала Анастасия Михайлина, выпускница института архитектуры и дизайна СФУ. Второе место занял Максим Самсонкин, студент 2-го курса института архитектуры и дизайна СФУ. Третье место поделили Диана Гришко, студентка 1-го курса института архитектуры и дизайна и Екатерина Чернышова Екатерина, выпускница института архитектуры и дизайна СФУ.
Анастасия Михайлина получила от генерального партнера студенческих игр денежный приз. Образ чаши огня победительницы будет взят за основу при разработке и изготовлении одного из основных символов Зимней универсиады-2019, который разместится вблизи "Платинум Арены Красноярск". Ритуалу зажжения чаши перед началом игр в Красноярске будет предшествовать эстафета огня, которая пройдёт в городах России.
В оргкомитет поступило более 20 заявок от архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Иркутска и Красноярска. Основную часть эскизов представили студенты института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета.
По условиям конкурса работы должны были отличаться новизной, оригинальностью и качеством исполнения, возможностью практического использования, а также соответствовать фирменной стилистике Зимней универсиады-2019.
Победителем конкурса стала Анастасия Михайлина, выпускница института архитектуры и дизайна СФУ. Второе место занял Максим Самсонкин, студент 2-го курса института архитектуры и дизайна СФУ. Третье место поделили Диана Гришко, студентка 1-го курса института архитектуры и дизайна и Екатерина Чернышова Екатерина, выпускница института архитектуры и дизайна СФУ.
Анастасия Михайлина получила от генерального партнера студенческих игр денежный приз. Образ чаши огня победительницы будет взят за основу при разработке и изготовлении одного из основных символов Зимней универсиады-2019, который разместится вблизи "Платинум Арены Красноярск". Ритуалу зажжения чаши перед началом игр в Красноярске будет предшествовать эстафета огня, которая пройдёт в городах России.