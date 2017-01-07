В Крыму представили живопись современных авторов
07.01.2017, 19:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Крыму стартовала проходит выставка живописных полотен «Ливадийский парк. Прошлое и настоящее».
На выставке представлены работы крымских художников Элеоноры Щегловой, Александры Сырбу, Ирины Брусницыной, Валерия Попова, которых объединяет любовь к крымской земле, Ливадии и желание воспеть красоту Ливадийского парка. Современные авторы, обращаясь к крымскому пейзажу, продолжают традиции реалистического изображения природы, привнося в это новые черты: ищут новые выразительные средства. Ведь крымская пейзажная живопись сегодня - это пленэрность, все работы пишутся с натуры, многие - в технике "а ля прима", в один сеанс, быстро, широко, а другие пейзажи создаются длительно в несколько сеансов.
По словам организаторов выставки, многие живописцы разных столетий обращались к теме крымского пейзажа: И. Шишкин, Ф. Васильев, К. Богаевский, К. Коровин и многие другие, но каждый художник по-своему видел Крым, в каждой работе преобладала русская реалистическая школа живописи, мастерски передавалась световоздушная среда и южный крымский колорит пейзажа.
Экспозиция открыта для посещения до 17 января 2017 года.
На выставке представлены работы крымских художников Элеоноры Щегловой, Александры Сырбу, Ирины Брусницыной, Валерия Попова, которых объединяет любовь к крымской земле, Ливадии и желание воспеть красоту Ливадийского парка. Современные авторы, обращаясь к крымскому пейзажу, продолжают традиции реалистического изображения природы, привнося в это новые черты: ищут новые выразительные средства. Ведь крымская пейзажная живопись сегодня - это пленэрность, все работы пишутся с натуры, многие - в технике "а ля прима", в один сеанс, быстро, широко, а другие пейзажи создаются длительно в несколько сеансов.
По словам организаторов выставки, многие живописцы разных столетий обращались к теме крымского пейзажа: И. Шишкин, Ф. Васильев, К. Богаевский, К. Коровин и многие другие, но каждый художник по-своему видел Крым, в каждой работе преобладала русская реалистическая школа живописи, мастерски передавалась световоздушная среда и южный крымский колорит пейзажа.
Экспозиция открыта для посещения до 17 января 2017 года.