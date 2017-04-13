В Крыму пройдёт Международный Гумилёвский поэтический фестиваль
13.04.2017, 13:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 14-15 апреля 2017 года традиционно сразу на нескольких творческих площадках в Симферополе, Коктебеле, Феодосии, Щебетовке будет проходить XII Международный Гумилёвский поэтический фестиваль «Коктебельская весна – 2017».
На торжественное открытие фестиваля, которое впервые будет проходить в Центральной библиотеке Крыма, 14 апреля 2017 года в 10:00 приглашены представители органов власти Республики Крым, члены Союза писателей России и писательских союзов Крыма, деятели культуры и искусств, читатели республиканской библиотеки. В программе мероприятия также пройдет церемония награждения Лауреатов Всероссийской премии им. Н.С. Гумилева, вручение Почетных грамот Союза писателей России.
В этот же день в 14:00 мероприятия продолжатся в Коктебеле, где гостей и участников фестиваля ждет насыщенная программа, включающая выступление учащихся детской музыкальной школы Феодосии и Коктебельской детской школы искусств, выступление победителей школьного поэтического конкурса, посвящённого поэту Николаю Гумилёву, поэтический и бардовский марафоны.
Кроме того, 15 апреля в Феодосийском литературно-мемориальном музее А.С. Грина в 11:00 будет организована творческая встреча «Капитан Серебряного века: Николай Гумилев» с участниками фестиваля. К тому же, в 13:00 в Доме культуры пгт Щебетовка состоится концерт участников художественной самодеятельности.
Предваряют Международный Гумилевский поэтический фестиваль – поэтический конкурс для учащихся общеобразовательных школ Феодосии, Коктебеля, Щебетовки и Литературная неделя в Симферополе.
В этот период также для читателей крымских библиотек будут экспонироваться просмотры редких изданий, литературные экспозиции и виртуальные выставки, посвященные поэтам Серебряного века.
На торжественное открытие фестиваля, которое впервые будет проходить в Центральной библиотеке Крыма, 14 апреля 2017 года в 10:00 приглашены представители органов власти Республики Крым, члены Союза писателей России и писательских союзов Крыма, деятели культуры и искусств, читатели республиканской библиотеки. В программе мероприятия также пройдет церемония награждения Лауреатов Всероссийской премии им. Н.С. Гумилева, вручение Почетных грамот Союза писателей России.
В этот же день в 14:00 мероприятия продолжатся в Коктебеле, где гостей и участников фестиваля ждет насыщенная программа, включающая выступление учащихся детской музыкальной школы Феодосии и Коктебельской детской школы искусств, выступление победителей школьного поэтического конкурса, посвящённого поэту Николаю Гумилёву, поэтический и бардовский марафоны.
Кроме того, 15 апреля в Феодосийском литературно-мемориальном музее А.С. Грина в 11:00 будет организована творческая встреча «Капитан Серебряного века: Николай Гумилев» с участниками фестиваля. К тому же, в 13:00 в Доме культуры пгт Щебетовка состоится концерт участников художественной самодеятельности.
Предваряют Международный Гумилевский поэтический фестиваль – поэтический конкурс для учащихся общеобразовательных школ Феодосии, Коктебеля, Щебетовки и Литературная неделя в Симферополе.
В этот период также для читателей крымских библиотек будут экспонироваться просмотры редких изданий, литературные экспозиции и виртуальные выставки, посвященные поэтам Серебряного века.