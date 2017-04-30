ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 и 30 апреля в «Ленэкспо» проходит фестиваль крафтового пива. Более 70 пивоварен предлагают около 350 сортов хмельного напитка. Посетители могут продегустировать самые смелые варианты пива: копчёные, фруктовые, крепкие, слабые и многие другие.

Ужесточение политики государства по регулированию пивоваренной отрасли привело к тому, что пивные фестивали в России практически перестали проводиться. Однако в последние три года фестивали стали возвращаться, прежде всего на волне интереса к домашнему пивоварению и так называемой крафтовой революции. Пока в Америке любители пенного напитка изобретают приложение для борьбы с недоливом, в Петербурге открыты двери для всех любителей – здесь обиженных и обделённых нет.

В этом году организаторы мероприятия уделили особое внимание деловой программе. Эксперты обсуждали закупочные цены и работу с ЕГАИС, выясняли, нужна ли уличная еда в городе, и разбирали, что такое фудтраки и как установить их легально. «Администрация города приветствует установку фургончиков с едой, главный момент здесь – это размещение подобных объектов согласно законодательству. Просто поставить переоборудованный фургон нельзя, но вы всегда можете обратиться за помощью к городу, проконсультироваться и получить помощь от органов», – рассказал Алексей Литвенюк, представитель комитета по развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге. Помимо этого, был проведён краткий ликбез по крафтовому пиву и рассказана история напитка.

Гостей фестиваля кормят представители стрит-фуда. Еда самая разнообразная – от бурито и вяленного мяса до креветок с бургерами. Небольшая зона уделена искусству, публике представлены саркастические картины о любви к пиву.