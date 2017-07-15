ОРЕАНДА-НОВОСТИ Военно-историческая реконструкция, посвящённая памяти Александра Невского, собрала зрителей на правом берегу реки Тосны. Праздник проводился под эгидой 90-летия образования Ленинградской области.



На месте стоянки русской дружины и молитвы князя Александра Ярославича перед Невской битвой со шведами в 1240 году современные реконструкторы, представители различных исторических клубов, разбили два «войсковых» лагеря и провели битву новгородского войска князя со шведами, после которой князь Александр стал именоваться Невским.



Седьмой год подряд в этом месте Тосненского района отмечается победа русского оружия, а в 2021 году праздник планируется сделать особенно масштабным – будет отмечаться 800-летие великого князя.



Сегодня, кроме исторической реконструкции, зрители могли посмотреть на работу кузнецов, пострелять из лука, отведать казацкого борща и приобрести сувениры из Ленинградской и Новгородской областей.



В концертной программе приняли участие хореографический ансамбль «Петербургский сувенир», фольклорный коллектив «Пятое колесо», ансамбль русской песни «ДивоГрад», ансамбль финской песни «Pieny Polku», фолк-группа «Минус трели» и другие.



Колокольный перезвон можно было послушать в исполнении звонаря международного центра колокольного искусства.