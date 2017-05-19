В Ленинградской области стартует выставка "Из Марьино во Францию"
19.05.2017, 11:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 мая 2017 года в Климентовской башне Староладожской крепости (Ленинградская обл.) начинает работу выставка живописи «Из Марьино во Францию».
Посетители смогут увидеть живописные работы из коллекции «Французские замки - Русская усадьба» Музейно-выставочного центра «Петербургский художник». В рамках двустороннего сотрудничества в 2015-2016 гг. состоялся ряд пленэров в исторической русской усадьбе Марьино, в замках долины Луары и в Северной Нормандии. Итогом проекта стали масштабные выставки живописи в замке Вилландри и в замке Бизи (Франция), которые заслужили огромный отклик у французской публики.
Проект получил продолжение и теперь «Петербургский художник» представляет эти работы российскому зрителю. Выставка уже экспонировалась в Санкт Петербурге, была представлена в художественном музее Череповца, в Кремле города Зарайска, а в мае гости и жители с.Старая Ладога также смогут ознакомиться с выставкой.
Посетители смогут увидеть живописные работы из коллекции «Французские замки - Русская усадьба» Музейно-выставочного центра «Петербургский художник». В рамках двустороннего сотрудничества в 2015-2016 гг. состоялся ряд пленэров в исторической русской усадьбе Марьино, в замках долины Луары и в Северной Нормандии. Итогом проекта стали масштабные выставки живописи в замке Вилландри и в замке Бизи (Франция), которые заслужили огромный отклик у французской публики.
Проект получил продолжение и теперь «Петербургский художник» представляет эти работы российскому зрителю. Выставка уже экспонировалась в Санкт Петербурге, была представлена в художественном музее Череповца, в Кремле города Зарайска, а в мае гости и жители с.Старая Ладога также смогут ознакомиться с выставкой.