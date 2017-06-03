В Летнем саду Петербурга состоялось первое выступление оркестра МЧС России
03.06.2017, 18:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Летнем саду в самом сердце города на Неве состоялось первое выступление оркестра Главного управления МЧС России по Санкт-Петербурга. Духовой оркестр будет теперь играть для петербуржцев и гостей города под сенью крон вековых деревьев до конца лета. Таким образом, сотрудники МЧС возродить давнюю традицию, когда "пожарные музыканты" устраивали концерты в городских садах и парках.
Первое выступление оркестра совпало с ежегодным детским праздником "Город мастеров". Музыканты исполнили для зрителей свои лучшие мелодии: от сложных классических произведений до современных мелодий.
"Пожарный оркестр" существует в городе на Неве вот уже более 135 лет. Начиналось всё в далёком 1876 году. Тогда при пожарной команде по распоряжению градоначальника Санкт-Петербурга была создана "музыкантская команда". Коллектив, состоявший из тридцати пяти музыкантов, уже на первых порах своей деятельности стал перенимать лучшие традиции духовых оркестров России.
Широкая концертная практика оркестра начинается с 1903 года, когда в столице Империи торжественно отмечали 100-летие со дня организации первой профессиональной пожарной команды. На юбилейных торжествах коллектив выступал перед городскими пожарными частями и добровольными пожарными дружинами.
Где бы ни появлялись "пожарные музыканты", повсеместно они вызывали восхищение и ликование публики. Однако, несмотря на всеобщее признание, считавшийся лучшим в городе оркестр по настоянию Городской Управы в 1916 был расформирован, как "являющийся излишней нагрузкой на пожарную команду, ввиду того, что музыканты, состоящие в общем штате, не несли никаких обязанностей, а трубачи-сигналисты при частях были отдельными музыкантами, не входящими в оркестр".
Лишь спустя семь лет оркестр начал возрождаться. В 1923 годы завершилось формирование оркестра Петроградской пожарной команды из одиннадцати музыкантов. Вскоре состоялось их первое выступление на параде в честь пятилетия Губпожара. К началу 1924 года оркестр в составе насчитывал уже 46 музыкантов, а в 1925 – 51.
В 1928 году Ленинград широко отмечал 125-ю годовщину образования профессиональной пожарной охраны. Юбилейные торжества проходили в городе в течение нескольких дней. В них принимали участие и музыканты оркестра.
Далее, к сожалению, какие-либо сведения о пути "пожарного оркестра" теряются. Известно лишь, что во времена советской власти он устраивал концерты в Летнем саду, парке Петергофа и других городских площадках. Приглашали "пожарных музыкантов" играть на представлениях Цирка на Фонтанке, выезжали они и на гастроли за рубеж. Кстати, иностранные коллеги признавали игру ленинградских музыкантов, что называется, "вне конкуренции".
Сегодня в духовом оркестре Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу представители совершено разных поколений: возрастной диапазон музыкантов – от 25 до 75 лет. Столь же разнообразен и их музыкальный репертуар. Многие артисты имеют ведомственные награды и почётные грамоты Министерства, некоторые и вовсе носят гордое звание Заслуженного артиста России. Оркестр Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу выступает на различных мероприятиях Главка, участвует в концертах и смотрах, соревнованиях различных видов, играет на торжествах, посвящённых Дню города, и прочих знаковых городских мероприятиях.
Первое выступление оркестра совпало с ежегодным детским праздником "Город мастеров". Музыканты исполнили для зрителей свои лучшие мелодии: от сложных классических произведений до современных мелодий.
"Пожарный оркестр" существует в городе на Неве вот уже более 135 лет. Начиналось всё в далёком 1876 году. Тогда при пожарной команде по распоряжению градоначальника Санкт-Петербурга была создана "музыкантская команда". Коллектив, состоявший из тридцати пяти музыкантов, уже на первых порах своей деятельности стал перенимать лучшие традиции духовых оркестров России.
Широкая концертная практика оркестра начинается с 1903 года, когда в столице Империи торжественно отмечали 100-летие со дня организации первой профессиональной пожарной команды. На юбилейных торжествах коллектив выступал перед городскими пожарными частями и добровольными пожарными дружинами.
Где бы ни появлялись "пожарные музыканты", повсеместно они вызывали восхищение и ликование публики. Однако, несмотря на всеобщее признание, считавшийся лучшим в городе оркестр по настоянию Городской Управы в 1916 был расформирован, как "являющийся излишней нагрузкой на пожарную команду, ввиду того, что музыканты, состоящие в общем штате, не несли никаких обязанностей, а трубачи-сигналисты при частях были отдельными музыкантами, не входящими в оркестр".
Лишь спустя семь лет оркестр начал возрождаться. В 1923 годы завершилось формирование оркестра Петроградской пожарной команды из одиннадцати музыкантов. Вскоре состоялось их первое выступление на параде в честь пятилетия Губпожара. К началу 1924 года оркестр в составе насчитывал уже 46 музыкантов, а в 1925 – 51.
В 1928 году Ленинград широко отмечал 125-ю годовщину образования профессиональной пожарной охраны. Юбилейные торжества проходили в городе в течение нескольких дней. В них принимали участие и музыканты оркестра.
Далее, к сожалению, какие-либо сведения о пути "пожарного оркестра" теряются. Известно лишь, что во времена советской власти он устраивал концерты в Летнем саду, парке Петергофа и других городских площадках. Приглашали "пожарных музыкантов" играть на представлениях Цирка на Фонтанке, выезжали они и на гастроли за рубеж. Кстати, иностранные коллеги признавали игру ленинградских музыкантов, что называется, "вне конкуренции".
Сегодня в духовом оркестре Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу представители совершено разных поколений: возрастной диапазон музыкантов – от 25 до 75 лет. Столь же разнообразен и их музыкальный репертуар. Многие артисты имеют ведомственные награды и почётные грамоты Министерства, некоторые и вовсе носят гордое звание Заслуженного артиста России. Оркестр Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу выступает на различных мероприятиях Главка, участвует в концертах и смотрах, соревнованиях различных видов, играет на торжествах, посвящённых Дню города, и прочих знаковых городских мероприятиях.