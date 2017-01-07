В Ливадийском дворце представили 3 уникальные экспозиции
07.01.2017, 19:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Ливадийском дворце при поддержке Министерства культуры Республики Крым открыты для посещения три новые уникальные экспозиции. Выставки музейных предметов (некоторые предметы экспонируются впервые) представлены из фондов ГБУ РК «Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник».
Так, выставка «Книги из императорского имения «Ливадия» рассказывает об одном из разделов печатного фонда музея-заповедника, ведь помимо основных библиотек императорской семьи в Царском Селе и Эрмитаже, существовало несколько небольших, и, в частности, в Ливадийском имении находилась художественная, религиозная, краеведческая литература, много книг по истории, археологии и природе Крыма. После революции императорские библиотеки были национализированы и со временем часть печатного фонда была возвращена в Ливадийский дворец.
На выставке можно впервые увидеть уникальные альбомы с фотографиями предметов интерьера Ливадийского дворца. Так, альбомы «Имение Его Императорского Величества «Ливадия». Большой дворец» находились в библиотеке, обслуживающей технические службы имения, но после революции они были переданы в библиотеку «Таврика», а в 1994 - возвращены в Ливадию. Также в музее находятся альбомы с фотографиями, книги с экслибрисами имения «Ливадия», редкие издания XIX-ХХ вв.
Кроме того, представлена выставка «Ливадия Н.П. Краснова» на которой демонстрируются предметы из фондов музея: чертежи фасадов и предметов мебели, интерьеров, хозяйственных и технических построек, парка и прилегающей местности, акварельные наброски архитектора Николая Краснова, документы, связанные со строительством нового дворца.
В это же время, в музее-заповеднике действует экспозиция «Ливадия И. Монигетти». В 1861 году Ипполит Монигетти был приглашен императрицей Марией Александровной в Ливадию для перестройки бывшего дома Льва Потоцкого и возведения ряда зданий по собственным проектам: Малого дворца, Крестовоздвиженского храма и хозяйственных построек, и которому за несколько лет удалось превратить Ливадию в украшение Южного берега Крыма, а лёгкие постройки в восточном вкусе служили образцом при градостроительстве в Ялте во второй половине XIX в.
На выставке показаны фотографии первых августейших владельцев Ливадии, копия гравюры неизвестного художника с изображением старого дворца. Также в экспозиции можно ознакомиться с фотографиями, на которых ? дворцовые интерьеры, эпизоды жизни в Ливадии семьи Николая II во время последнего приезда в старый дворец. Дополняют представление о Ливадии конца XIX в. живописные работы художников В.Д. Орловского и Н.П. Зебек.
Ознакомиться с выставками можно до 17 января 2017 года в рамках обзорной экскурсии по Ливадийскому дворцу.
Так, выставка «Книги из императорского имения «Ливадия» рассказывает об одном из разделов печатного фонда музея-заповедника, ведь помимо основных библиотек императорской семьи в Царском Селе и Эрмитаже, существовало несколько небольших, и, в частности, в Ливадийском имении находилась художественная, религиозная, краеведческая литература, много книг по истории, археологии и природе Крыма. После революции императорские библиотеки были национализированы и со временем часть печатного фонда была возвращена в Ливадийский дворец.
На выставке можно впервые увидеть уникальные альбомы с фотографиями предметов интерьера Ливадийского дворца. Так, альбомы «Имение Его Императорского Величества «Ливадия». Большой дворец» находились в библиотеке, обслуживающей технические службы имения, но после революции они были переданы в библиотеку «Таврика», а в 1994 - возвращены в Ливадию. Также в музее находятся альбомы с фотографиями, книги с экслибрисами имения «Ливадия», редкие издания XIX-ХХ вв.
Кроме того, представлена выставка «Ливадия Н.П. Краснова» на которой демонстрируются предметы из фондов музея: чертежи фасадов и предметов мебели, интерьеров, хозяйственных и технических построек, парка и прилегающей местности, акварельные наброски архитектора Николая Краснова, документы, связанные со строительством нового дворца.
В это же время, в музее-заповеднике действует экспозиция «Ливадия И. Монигетти». В 1861 году Ипполит Монигетти был приглашен императрицей Марией Александровной в Ливадию для перестройки бывшего дома Льва Потоцкого и возведения ряда зданий по собственным проектам: Малого дворца, Крестовоздвиженского храма и хозяйственных построек, и которому за несколько лет удалось превратить Ливадию в украшение Южного берега Крыма, а лёгкие постройки в восточном вкусе служили образцом при градостроительстве в Ялте во второй половине XIX в.
На выставке показаны фотографии первых августейших владельцев Ливадии, копия гравюры неизвестного художника с изображением старого дворца. Также в экспозиции можно ознакомиться с фотографиями, на которых ? дворцовые интерьеры, эпизоды жизни в Ливадии семьи Николая II во время последнего приезда в старый дворец. Дополняют представление о Ливадии конца XIX в. живописные работы художников В.Д. Орловского и Н.П. Зебек.
Ознакомиться с выставками можно до 17 января 2017 года в рамках обзорной экскурсии по Ливадийскому дворцу.