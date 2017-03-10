ОРЕАНДА-НОВОСТИ Экспонаты из фондов Ярославского музея-заповедника будут представлены на выставке в Лондоне.



Выставка «Валентина Терешкова: Первая женщина в космосе» откроется в Музее науки 15 марта и будет открыта для посещения до 19 сентября 2017 года.



Кроме Ярославского музея-заповедника, экспонаты для выставки предоставили дочь Валентины Владимировны — Елена Андриановна Терешкова, Ярославский художественный музей и Мемориальный музей космонавтики (г. Москва).



Всего двенадцать экспонатов из музея-заповедника будут отправлены на выставку. Среди них - личные документы - Членский билет Ярославского областного Аэроклуба ДОСААФ на имя Терешковой Валентины Владимировны, пригласительный билет Терешковой В. В. на ХIV Съезд ВЛКСМ, Комсомольский билет N24014186; а также личные вещи – комбинезон, перчатки, ботинки и нож, с которым В.В. Терешкова совершила 89 прыжков с парашютом, будучи спортсменом-парашютистом Ярославского аэроклуба ДОСААФ.



Эти предметы и составят основную часть выставки «Валентина Терешкова: Первая женщина в космосе».