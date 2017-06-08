В "Лужниках" завершены реконструкция исторического стадиона
08.06.2017, 15:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции стадиона и благоустройству территории олимпийского комплекса "Лужники". По его словам, завершена реконструкция Большой спортивной арены - объект сдан в эксплуатацию в соответствии с программой подготовки к чемпионату мира.
"Все элементы - поле, трибуны, системы звукоусиления и видеотрансляции, медиафасад - полностью готово для эксплуатации", - отметил Сергей Собянин.
Реконструкция всего олимпийского комплекса "Лужники" также находится в завершающей стадии. Сейчас идут работы по благоустройству территории, созданию системы безопасности,строительству временных зданий и сооружений. "Надеюсь, что за летний период, до осени, вообще основные подготовительные работы, а также благоустройство территории здесь будет закончено. Ну а к чемпионату мира, конечно, весь комплекс будет готов", - добавил Мэр Москвы.
Качество проведённых работ высоко оценил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко. ""Лужники" - это высокий стандарт вообще строительства. Я думаю, что это ориентир для всех крупных проектов, которые реализуются в стране. Очень высокого уровня и качество работы, и организация. И мы действительно получили уникальную спортивную арену", - заявил он.
Большая спортивная арена Центрального стадиона имени В.И. Ленина в Лужниках была открыта в 1956 году. Частичные реконструкции стадиона проводились к Олимпиаде-80 и в первой половине 1990-х годов.
Комплексную реконструкцию начали в 2014 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Именно здесь пройдут церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.
Общая площадь территории комплекса - 159 гектаров, а общая площадь стадиона с учётом трибун после реконструкции составила 221 тысячу квадратных метров.
В результате Москва получила уникальное спортивное сооружение, отвечающее всем мировым требованиям комфорта и безопасности. Это позволит проводить спортивные мероприятия международного уровня, улучшить спортивный имидж России и повысить интерес граждан к занятиям физической культурой и спортом.
Несмотря на все изменения, стадион сохранит исторический облик.
В ходе реконструкции стены здания были очищены и отреставрированы. На фасаде светло-песочного цвета появились полупрозрачные панно из перфорированного металла, на которых изображены состязания в различных видах спорта.
Дополнительным украшением стала архитектурная подсветка фасадной стены, которая может работать в трёх режимах. Самая яркая - праздничная - будет использоваться в дни проведения наиболее крупных и важных мероприятий. Второй режим освещения - в дни проведения других спортивных и культурных мероприятий. Третий режим - освещение стадиона в ночное время.
"Все элементы - поле, трибуны, системы звукоусиления и видеотрансляции, медиафасад - полностью готово для эксплуатации", - отметил Сергей Собянин.
Реконструкция всего олимпийского комплекса "Лужники" также находится в завершающей стадии. Сейчас идут работы по благоустройству территории, созданию системы безопасности,строительству временных зданий и сооружений. "Надеюсь, что за летний период, до осени, вообще основные подготовительные работы, а также благоустройство территории здесь будет закончено. Ну а к чемпионату мира, конечно, весь комплекс будет готов", - добавил Мэр Москвы.
Качество проведённых работ высоко оценил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко. ""Лужники" - это высокий стандарт вообще строительства. Я думаю, что это ориентир для всех крупных проектов, которые реализуются в стране. Очень высокого уровня и качество работы, и организация. И мы действительно получили уникальную спортивную арену", - заявил он.
Большая спортивная арена Центрального стадиона имени В.И. Ленина в Лужниках была открыта в 1956 году. Частичные реконструкции стадиона проводились к Олимпиаде-80 и в первой половине 1990-х годов.
Комплексную реконструкцию начали в 2014 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Именно здесь пройдут церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.
Общая площадь территории комплекса - 159 гектаров, а общая площадь стадиона с учётом трибун после реконструкции составила 221 тысячу квадратных метров.
В результате Москва получила уникальное спортивное сооружение, отвечающее всем мировым требованиям комфорта и безопасности. Это позволит проводить спортивные мероприятия международного уровня, улучшить спортивный имидж России и повысить интерес граждан к занятиям физической культурой и спортом.
Несмотря на все изменения, стадион сохранит исторический облик.
В ходе реконструкции стены здания были очищены и отреставрированы. На фасаде светло-песочного цвета появились полупрозрачные панно из перфорированного металла, на которых изображены состязания в различных видах спорта.
Дополнительным украшением стала архитектурная подсветка фасадной стены, которая может работать в трёх режимах. Самая яркая - праздничная - будет использоваться в дни проведения наиболее крупных и важных мероприятий. Второй режим освещения - в дни проведения других спортивных и культурных мероприятий. Третий режим - освещение стадиона в ночное время.