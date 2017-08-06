ОРЕАНДА-НОВОСТИ Свыше 1,5 тысячи культурных мероприятий провели в Люберцах в 2017 году, ежемесячно в них принимали участие более 45 тысяч человек, сообщает «РИАМО в Люберцах» со ссылкой на главу муниципалитета Владимира Ружицкого.



«С начала текущего года провели 476 выставок, 624 культурно-развлекательные программы, 58 различных фестивалей и конкурсов и 395 тематических встреч», – сказал Ружицкий.



Делегации творческих коллективов от Люберец в 2017 году приняли участие в 42 международных конкурсах и фестивалях. Их проводили как на территории России, так и за рубежом, отмечается в материале.



В 2017 году после капитального ремонта открылась одна из старейших библиотек города с книжным фондом более 48 тысяч экземпляров. В ней обустроили детскую игровую комнату с современным оборудованием, компьютерный класс и читальный зал, дополняется в материале.



Также в 2017 году в Люберцах открылся культурно-просветительский центр, где одновременно заниматься могут до тысячи человек. Общая площадь здания – 1430 квадратных метров, в нем размещены двухуровневый концертный зал и помещения для творческих студий, заключается в сообщении.