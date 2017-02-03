В МГИК открыта мемориальная доска в память о выпускниках и студентах, погибших в районе Сочи
03.02.2017, 15:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На территории Московского государственного института культуры (МГИК) состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о 14 выпускниках и студентах вуза, трагически погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи.
Мемориальная доска в память об выпускниках и студентах МГИК, артистах Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александра Александрова, установлена на фасаде основного учебного корпуса института по распоряжению Председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского.
В церемонии приняли участие: ректор Московского государственного института культуры Иван Лобанов, советник Председателя РВИО Ростислав Мединский, а также заведующий Кафедрой народного танца МГИК Юрий Деревягин.
- В авиакатастрофе 40 дней назад оборвалась жизнь 92-х человек разной судьбы. Среди жертв крушения Ту-154 над Черным морем 14 выпускников и студентов Московского государственного института культуры. В связи с этой трагедией Министр культуры Российской Федерации принял решение поручить Российскому военно-историческому обществу, Председателем которого он является, установить на здании института, где они учились, мемориальную памятную доску, – сказал советник Председателя РВИО Ростислав Мединский, выразив искренние соболезнования родным и близким погибших.
Автором мемориальной доски выступил скульптор Денис Стритович. На ней изображен летящий над морем самолет, контур карты Сирии и указаны имена 14 воспитанников МГИК, которые были на борту в составе Ансамбля имени А.В. Александрова: Анастасия Арчукова, Ралина Гильманова, Кирилл Давиденко, Павел Журавлев, Андрей Иванов, Екатерина Корзанова, Кирилл Ляшенко, Константин Майоров, Виктор Михалин, Олег Пестов, Лилия Пырьева, Виктория Сатарова, Артем Тарасенко и Александр Штуко.
- Погибли наши студенты, наши выпускники. Эти ребята навечно вписали свои имена в историю культуры России, в историю нашего института. Мы выражаем соболезнования родным и близким, однокурсникам и преподавателям - всем тем, кто знал наших ребят, которые в столь трагический момент оказались на этом самолете, - сказал ректор Московского государственного института культуры Иван Лобанов.
Заведующий кафедрой народного танца Юрий Деревягин лично знал каждого из них.
- Прошло 40 дней со дня гибели наших талантливых, красивых выпускников, студентов. Не прошла боль и горечь утраты. У каждого из них была своя судьба и мечта, которая уже не осуществится. Они все были талантливы, и мы их никогда не забудем!
После минуты молчания собравшиеся под фонограмму песни «Соловьи» в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова возложили цветы к мемориальной доске. Завершил церемонию концерт-реквием творческих коллективов и исполнителей Московского государственного института культуры.
Мемориальная доска в память об выпускниках и студентах МГИК, артистах Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александра Александрова, установлена на фасаде основного учебного корпуса института по распоряжению Председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского.
В церемонии приняли участие: ректор Московского государственного института культуры Иван Лобанов, советник Председателя РВИО Ростислав Мединский, а также заведующий Кафедрой народного танца МГИК Юрий Деревягин.
- В авиакатастрофе 40 дней назад оборвалась жизнь 92-х человек разной судьбы. Среди жертв крушения Ту-154 над Черным морем 14 выпускников и студентов Московского государственного института культуры. В связи с этой трагедией Министр культуры Российской Федерации принял решение поручить Российскому военно-историческому обществу, Председателем которого он является, установить на здании института, где они учились, мемориальную памятную доску, – сказал советник Председателя РВИО Ростислав Мединский, выразив искренние соболезнования родным и близким погибших.
Автором мемориальной доски выступил скульптор Денис Стритович. На ней изображен летящий над морем самолет, контур карты Сирии и указаны имена 14 воспитанников МГИК, которые были на борту в составе Ансамбля имени А.В. Александрова: Анастасия Арчукова, Ралина Гильманова, Кирилл Давиденко, Павел Журавлев, Андрей Иванов, Екатерина Корзанова, Кирилл Ляшенко, Константин Майоров, Виктор Михалин, Олег Пестов, Лилия Пырьева, Виктория Сатарова, Артем Тарасенко и Александр Штуко.
- Погибли наши студенты, наши выпускники. Эти ребята навечно вписали свои имена в историю культуры России, в историю нашего института. Мы выражаем соболезнования родным и близким, однокурсникам и преподавателям - всем тем, кто знал наших ребят, которые в столь трагический момент оказались на этом самолете, - сказал ректор Московского государственного института культуры Иван Лобанов.
Заведующий кафедрой народного танца Юрий Деревягин лично знал каждого из них.
- Прошло 40 дней со дня гибели наших талантливых, красивых выпускников, студентов. Не прошла боль и горечь утраты. У каждого из них была своя судьба и мечта, которая уже не осуществится. Они все были талантливы, и мы их никогда не забудем!
После минуты молчания собравшиеся под фонограмму песни «Соловьи» в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова возложили цветы к мемориальной доске. Завершил церемонию концерт-реквием творческих коллективов и исполнителей Московского государственного института культуры.