В МГК новый концертный сезон откроется программой "Чайковский-гала"
01.09.2017, 16:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Большом зале МГК новый концертный сезон откроется программой "Чайковский-гала". Выбор сочинений этого композитора очевиден, ведь именно его звучное имя носит Московская консерватория. Многие события в её истории тесно переплетены с судьбой и творчеством Петра Ильича. 1 сентября 1866 года торжественное открытие консерватории началось с исполнения Чайковским на рояле увертюры из оперы Глинки "Руслан и Людмила" и сонаты Бетховена для фортепиано и виолончели вместе с Николаем Рубинштейном и Бернгардом Косманом, а также он стал первым ее профессором.
Чайковский преподавал с 1866 по 1878 годы и после ухода сохранял тесные творческие контакты с коллегами. В октябре 1885 года ему было присвоено звание Почётного члена Московской консерватории, а его безвременная кончина положила начало традиции мемориальных концертов в его честь.
Известные российские артисты, лауреаты Международного конкурса им. Чайковского разных лет - Сергей Стадлер (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Александр Чернов (тенор), а также пианисты Павел Нерсесьян и Анна Одинцова – исполнят сольные и камерные произведения классика русской музыки П.И. Чайковского.
В программе:
Чайковский – "Времена года", соч.37b
Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь, Январь
– Ноктюрн, соч.19 №4
– Pezzo capriccioso, соч. 62
– Ариозо Ленского из оперы "Евгений Онегин" ("Я люблю Вас…")
– Романс "День ли царит…", ст. А. Апухтина
– Ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" ("Куда, куда…")
– Серенада Дон Жуана, ст. А. Толстого
– Меланхолическая серенада, соч.26
– Воспоминания о дорогом месте, соч.42
– Размышление
– Скерцо
– Мелодия
– Вальс-скерцо, соч.34
Чайковский преподавал с 1866 по 1878 годы и после ухода сохранял тесные творческие контакты с коллегами. В октябре 1885 года ему было присвоено звание Почётного члена Московской консерватории, а его безвременная кончина положила начало традиции мемориальных концертов в его честь.
Известные российские артисты, лауреаты Международного конкурса им. Чайковского разных лет - Сергей Стадлер (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Александр Чернов (тенор), а также пианисты Павел Нерсесьян и Анна Одинцова – исполнят сольные и камерные произведения классика русской музыки П.И. Чайковского.
В программе:
Чайковский – "Времена года", соч.37b
Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь, Январь
– Ноктюрн, соч.19 №4
– Pezzo capriccioso, соч. 62
– Ариозо Ленского из оперы "Евгений Онегин" ("Я люблю Вас…")
– Романс "День ли царит…", ст. А. Апухтина
– Ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" ("Куда, куда…")
– Серенада Дон Жуана, ст. А. Толстого
– Меланхолическая серенада, соч.26
– Воспоминания о дорогом месте, соч.42
– Размышление
– Скерцо
– Мелодия
– Вальс-скерцо, соч.34
Источник: МГК