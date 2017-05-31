В МГК прозвучит серия концертов армянской классической музыки "Тайны Армении"
31.05.2017, 15:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Искусство не должно пребывать в забвении" — таков девиз Международного музыкального проекта Микаэла Айрапетяна "Тайны Армении".
Начиная с 2012 года Микаэл Айрапетян в рамках фестивалей "Вселенная звука" и "Собираем друзей" регулярно проводит серию концертов армянской классической музыки "Тайны Армении" в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Цель концертов — популяризация армянской классической музыки перед широкой аудиторией Столицы России. В программу концертов входят как произведения известных армянских композиторов, так и мало исполняемых. Очень часто в залах Московской консерватории проект "Тайны Армении" проводит мировые премьеры сочинений армянских композиторов.
На сцене Большого, Малого и Рахманиновского залов уже прозвучали сочинения Комитаса, Екмаляна, Тиграняна, Спендиарова, Бархударяна, Степаняна, Хачатуряна, Бабаджаняна, Абрамяна, Багдасаряна, Арутюняна, Аветисяна, Долуханяна, Амирханяна и других армянских композиторов.
3 июня 2017 года в Большом зале Московской консерватории состоится очередной концерт цикла "Тайны Армении", приуроченный на этот раз к 130-летию со дня рождения Сергея Бархударяна и 120-летию со дня рождения Аро Степаняна.
Основной частью программы станет мировая премьера сборника фортепианных переложений "Арам Хачатурян. Избранные страницы из балетов "Гаяне" и "Спартак" (концертное переложение для фортепиано Заслуженного артиста Республики Армения, профессора Ереванской консерватории имени Комитаса, пианиста В.В. Саркисяна).
Сергей Васильевич Бархударян (1887 – 1973) — выдающийся армянский композитор, Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, Народный артист Армянской ССР. Является одним из основоположников самобытного национального стиля в армянской классической музыке, особенно в фортепианной. Автор большого количества пьес для фортепиано, балета "Наринэ" (1938), ряда оркестровых сюит, романсов на слова А. Исаакяна и музыки к спектаклям и фильмам.
Аро Левонович Степанян (1897 – 1966) — выдающийся армянский композитор, Народный артист Армянской ССР, Лауреат Сталинской премии.
Аро Степанян занимает одно из ведущих позиций среди композиторов-современников в сфере камерно-вокального жанра. Автор более 150 романсов и песен, большого количества фортепианных сочинений, 5 опер и 3 симфоний.
Начиная с 2012 года Микаэл Айрапетян в рамках фестивалей "Вселенная звука" и "Собираем друзей" регулярно проводит серию концертов армянской классической музыки "Тайны Армении" в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Цель концертов — популяризация армянской классической музыки перед широкой аудиторией Столицы России. В программу концертов входят как произведения известных армянских композиторов, так и мало исполняемых. Очень часто в залах Московской консерватории проект "Тайны Армении" проводит мировые премьеры сочинений армянских композиторов.
На сцене Большого, Малого и Рахманиновского залов уже прозвучали сочинения Комитаса, Екмаляна, Тиграняна, Спендиарова, Бархударяна, Степаняна, Хачатуряна, Бабаджаняна, Абрамяна, Багдасаряна, Арутюняна, Аветисяна, Долуханяна, Амирханяна и других армянских композиторов.
3 июня 2017 года в Большом зале Московской консерватории состоится очередной концерт цикла "Тайны Армении", приуроченный на этот раз к 130-летию со дня рождения Сергея Бархударяна и 120-летию со дня рождения Аро Степаняна.
Основной частью программы станет мировая премьера сборника фортепианных переложений "Арам Хачатурян. Избранные страницы из балетов "Гаяне" и "Спартак" (концертное переложение для фортепиано Заслуженного артиста Республики Армения, профессора Ереванской консерватории имени Комитаса, пианиста В.В. Саркисяна).
Сергей Васильевич Бархударян (1887 – 1973) — выдающийся армянский композитор, Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, Народный артист Армянской ССР. Является одним из основоположников самобытного национального стиля в армянской классической музыке, особенно в фортепианной. Автор большого количества пьес для фортепиано, балета "Наринэ" (1938), ряда оркестровых сюит, романсов на слова А. Исаакяна и музыки к спектаклям и фильмам.
Аро Левонович Степанян (1897 – 1966) — выдающийся армянский композитор, Народный артист Армянской ССР, Лауреат Сталинской премии.
Аро Степанян занимает одно из ведущих позиций среди композиторов-современников в сфере камерно-вокального жанра. Автор более 150 романсов и песен, большого количества фортепианных сочинений, 5 опер и 3 симфоний.