В МГК состоится Крещенский Штраус-концерт
16.01.2017, 16:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 января в рамках XVII Международного фестиваля «Адмиралтейская музыка» на сцене Большого зала Московской консерватории состоится «Крещенский Штраус-концерт». Герой программы – знаменитый австрийский композитор и дирижёр Иоганн Штраус (сын), без музыки которого немыслимы знаменитые венские балы.
В России музыку Штрауса полюбили уже при его жизни. Вместе со своим оркестром он не раз выступал под русским небом – в роскошном здании Павловского вокзала и в парке, где сейчас стоит памятник «королю вальса». Музыканта принимали с большим теплом. Например, после первого исполнения польки Штрауса «В Павловском парке» слушатели устроили такую продолжительную овацию, что напрочь забыли об отходе последнего поезда и вынуждены были ждать до утра.
Вечером 19 января МГК приглашает вас ощутить праздничную атмосферу венского бала. На сцену выйдет Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России. Дирижёр – художественный руководитель и главный дирижёр оркестра, заслуженный артист России капитан 1 ранга Алексей Карабанов. Солисты – лауреаты международных конкурсов Наталия Шмитт (сопрано), Ирина Рейнард (меццо-сопрано), Максим Перебейнос (баритон).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ ОРКЕСТР имени Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА ВМФ РОССИИ – официальная музыкальная визитная карточка Российского Флота, его гордость и достояние. Коллектив отличают широчайший репертуар, блеск и виртуозность, изысканная нюансировка и тончайшая интонация, а также непередаваемый флотский шарм и верность морским традициям. С 1994 года оркестр носит имя великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова – первого инспектора военно-морских оркестров России.
Основой репертуара оркестра служит русская и мировая музыкальная классика, современная музыка, бесценный фонд русских и советских песен о море и Военно-морском флоте России. Концерты оркестра с успехом проходят в лучших концертных залах России и за рубежом, флотских гарнизонах и военных базах Вооружённых Сил России.
Капитан 1-го ранга, начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А. Римского-Корсакова Военно-морского флота России Алексей КАРАБАНОВ – пропагандист музыки, написанной для духового оркестра. Безупречная дирижерская техника, блестящие комментарии к концертам, регулярные выступления на различных теле- и радиоканалах в передачах, посвященных военной музыке России, сделали его настоящим любимцем публики.
В 1985 году окончил с отличием Московскую консерваторию. С этого же года назначен дирижёром Адмиралтейского оркестра, плодотворная работа с которым и активная концертная деятельность принесли артисту всеобщее признание.
С 1 октября 2007 года – начальник (художественный руководитель и главный дирижер) Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А. Римского-Корсакова.
Музыкант неоднократно вставал за дирижерский пульт ведущих военных и симфонических оркестров Европы и Санкт-Петербурга. В 1996 году был удостоен почетного звания Заслуженный артист Российской Федерации.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
19 января, четверг, 19.00
Крещенский Штраус-концерт
Центральный концертный образцовый оркестр
имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России
Дирижёр – Алексей КАРАБАНОВ
Наталия ШМИТТ (сопрано)
Ирина РЕЙНАРД (меццо-сопрано)
Дмитрий ХРОМОВ (тенор)
Максим ПЕРЕБЕЙНОС (баритон)
В программе:
Штраус-сын
В России музыку Штрауса полюбили уже при его жизни. Вместе со своим оркестром он не раз выступал под русским небом – в роскошном здании Павловского вокзала и в парке, где сейчас стоит памятник «королю вальса». Музыканта принимали с большим теплом. Например, после первого исполнения польки Штрауса «В Павловском парке» слушатели устроили такую продолжительную овацию, что напрочь забыли об отходе последнего поезда и вынуждены были ждать до утра.
Вечером 19 января МГК приглашает вас ощутить праздничную атмосферу венского бала. На сцену выйдет Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России. Дирижёр – художественный руководитель и главный дирижёр оркестра, заслуженный артист России капитан 1 ранга Алексей Карабанов. Солисты – лауреаты международных конкурсов Наталия Шмитт (сопрано), Ирина Рейнард (меццо-сопрано), Максим Перебейнос (баритон).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ ОРКЕСТР имени Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА ВМФ РОССИИ – официальная музыкальная визитная карточка Российского Флота, его гордость и достояние. Коллектив отличают широчайший репертуар, блеск и виртуозность, изысканная нюансировка и тончайшая интонация, а также непередаваемый флотский шарм и верность морским традициям. С 1994 года оркестр носит имя великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова – первого инспектора военно-морских оркестров России.
Основой репертуара оркестра служит русская и мировая музыкальная классика, современная музыка, бесценный фонд русских и советских песен о море и Военно-морском флоте России. Концерты оркестра с успехом проходят в лучших концертных залах России и за рубежом, флотских гарнизонах и военных базах Вооружённых Сил России.
Капитан 1-го ранга, начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А. Римского-Корсакова Военно-морского флота России Алексей КАРАБАНОВ – пропагандист музыки, написанной для духового оркестра. Безупречная дирижерская техника, блестящие комментарии к концертам, регулярные выступления на различных теле- и радиоканалах в передачах, посвященных военной музыке России, сделали его настоящим любимцем публики.
В 1985 году окончил с отличием Московскую консерваторию. С этого же года назначен дирижёром Адмиралтейского оркестра, плодотворная работа с которым и активная концертная деятельность принесли артисту всеобщее признание.
С 1 октября 2007 года – начальник (художественный руководитель и главный дирижер) Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А. Римского-Корсакова.
Музыкант неоднократно вставал за дирижерский пульт ведущих военных и симфонических оркестров Европы и Санкт-Петербурга. В 1996 году был удостоен почетного звания Заслуженный артист Российской Федерации.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
19 января, четверг, 19.00
Крещенский Штраус-концерт
Центральный концертный образцовый оркестр
имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России
Дирижёр – Алексей КАРАБАНОВ
Наталия ШМИТТ (сопрано)
Ирина РЕЙНАРД (меццо-сопрано)
Дмитрий ХРОМОВ (тенор)
Максим ПЕРЕБЕЙНОС (баритон)
В программе:
Штраус-сын