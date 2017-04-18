В ММДМ наградят лауреатов Всероссийского конкурса молодых поэтов
18.04.2017, 14:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 апреля 2017 года в 19.00 в Театральном зале Дома музыки состоится церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых поэтов и гала-концерт фестиваля «Приношение».
Участвуют:
Лауреаты Всероссийского конкурса молодых поэтов
Валерий Гаркалин, художественное слово
Алиса Гребенщикова, художественное слово
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
Художественный руководитель и главный дирижер – Владимир Спиваков.
При участии членов жюри конкурса Бориса Мессерера и Веры Полозковой.
Поэтический фестиваль «Приношение», приуроченный к 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной, проходит в Доме музыки с 11 по 26 апреля. Центральным событием форума станет гала-концерт, в рамках которого состоится церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых поэтов. На протяжении двух месяцев оргкомитет принимал работы от авторов из самых разных городов России – от Калининграда до Южно-Сахалинска. Из нескольких тысяч заявок отборочная комиссия назвала 40 претендентов на главные призы. Победителей конкурса определило жюри, в состав которого вошли Борис Мессерер, Евгений Рейн, Сергей Юрский, Владимир Спиваков, Олег Чухонцев, Евгений Бунимович и Вера Полозкова.
19 апреля на сцене Театрального зала все пять лауреатов получат возможность представить свои сочинения на суд публики. Дипломы и памятные награды им вручат члены жюри Борис Мессерер, Владимир Спиваков и Вера Полозкова.
Вечер также станет данью памяти Беллы Ахмадулиной: стихи поэта прозвучат в исполнении известных актёров Валерия Гаркалина и Алисы Гребенщиковой, сочинения И.С. Баха, Ф. Гульды, Д. Шостаковича, А. Пьяццоллы исполнит один из лучших камерных оркестров мира – Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.
Участвуют:
Лауреаты Всероссийского конкурса молодых поэтов
Валерий Гаркалин, художественное слово
Алиса Гребенщикова, художественное слово
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
Художественный руководитель и главный дирижер – Владимир Спиваков.
При участии членов жюри конкурса Бориса Мессерера и Веры Полозковой.
Поэтический фестиваль «Приношение», приуроченный к 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной, проходит в Доме музыки с 11 по 26 апреля. Центральным событием форума станет гала-концерт, в рамках которого состоится церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых поэтов. На протяжении двух месяцев оргкомитет принимал работы от авторов из самых разных городов России – от Калининграда до Южно-Сахалинска. Из нескольких тысяч заявок отборочная комиссия назвала 40 претендентов на главные призы. Победителей конкурса определило жюри, в состав которого вошли Борис Мессерер, Евгений Рейн, Сергей Юрский, Владимир Спиваков, Олег Чухонцев, Евгений Бунимович и Вера Полозкова.
19 апреля на сцене Театрального зала все пять лауреатов получат возможность представить свои сочинения на суд публики. Дипломы и памятные награды им вручат члены жюри Борис Мессерер, Владимир Спиваков и Вера Полозкова.
Вечер также станет данью памяти Беллы Ахмадулиной: стихи поэта прозвучат в исполнении известных актёров Валерия Гаркалина и Алисы Гребенщиковой, сочинения И.С. Баха, Ф. Гульды, Д. Шостаковича, А. Пьяццоллы исполнит один из лучших камерных оркестров мира – Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.