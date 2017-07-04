В ММДМ представят премьеру концерта для рояля с актёром "Диалоги"
04.07.2017, 14:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российский актёр театра и кино Даниил Спиваковский и джазовый пианист Евгений Борец представят премьеру концерта для рояля с актёром «Диалоги» на сцене Театрального зала Московского международного Дома музыки 11 июля.
«Диалоги»- совершенно новый для российской театральной сцены жанр. Это разговор пианиста и актёра, где у каждого есть свой полноценный голос. Музыкальная нить концерта переплетена с сюжетной линией литературных произведений и актерской игрой.
Тексты известных рассказов и повестей в собственной интерпретации представит российский актёр театра и кино, известный публике невероятным мастерством перевоплощения, заслуженный артист России - Даниил Спиваковский.
«Мы прочитаем и сыграем четыре замечательных произведения - это будет Курт Воннегут «Наследство Фостера», Сергей Довлатов «Блюз для Натэллы», неожиданный Михаил Зощенко «Актёр» и мощнейшее произведение Александра Куприна «Гамбринус». Разные произведения, разная музыка, каждый раз новый образ. Это замечательный яркий, музыкальный спектакль - концерт», - рассказывает Даниил Спиваковский.
Творческим партнёром Спиваковского по сцене станет джазовый пианист, композитор, написавший музыку к ряду кинофильмом, театральных постановок, включая «Диалоги», лауреат международных конкурсов Евгений Борец.
На глазах зрителя в чёрном кабинете сцены будет разыграно действо, в котором актерское мастерство и фортепианное искусство предстанут
в своем аутентичном виде без возможности скрыться за шумом фонограмм, декораций, видеоряда и других театральных «ширм»
«Диалоги»- совершенно новый для российской театральной сцены жанр. Это разговор пианиста и актёра, где у каждого есть свой полноценный голос. Музыкальная нить концерта переплетена с сюжетной линией литературных произведений и актерской игрой.
Тексты известных рассказов и повестей в собственной интерпретации представит российский актёр театра и кино, известный публике невероятным мастерством перевоплощения, заслуженный артист России - Даниил Спиваковский.
«Мы прочитаем и сыграем четыре замечательных произведения - это будет Курт Воннегут «Наследство Фостера», Сергей Довлатов «Блюз для Натэллы», неожиданный Михаил Зощенко «Актёр» и мощнейшее произведение Александра Куприна «Гамбринус». Разные произведения, разная музыка, каждый раз новый образ. Это замечательный яркий, музыкальный спектакль - концерт», - рассказывает Даниил Спиваковский.
Творческим партнёром Спиваковского по сцене станет джазовый пианист, композитор, написавший музыку к ряду кинофильмом, театральных постановок, включая «Диалоги», лауреат международных конкурсов Евгений Борец.
На глазах зрителя в чёрном кабинете сцены будет разыграно действо, в котором актерское мастерство и фортепианное искусство предстанут
в своем аутентичном виде без возможности скрыться за шумом фонограмм, декораций, видеоряда и других театральных «ширм»
Источник: Пресс-служба ММДМ