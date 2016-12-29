В ММДМ пройдёт VII Рождественский фестиваль духовной музыки
29.12.2016, 14:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Седьмой раз в Доме музыки пройдёт масштабный Рождественский фестиваль духовной музыки – самое яркое событие января. Художественное руководство этим масштабным форумом приняли на себя президент ММДМ, член Патриаршего совета по культуре Владимир Спиваков и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
В программе фестиваля – произведения композиторов разных стран и христианских конфессий. Их художественная палитра поражает многообразием: старинные песнопения и новогодние колядки; грандиозныевокально-симфонические полотна – «Рождественская оратория»И.С. Баха, «Семь слов Спасителя на кресте» Гайдна, реквиемы МоцартаиСен-Санса; любимые во всем мире арии на текст католической молитвы «Аве Мария».В заключительном концерте оркестр под управлением Владимира Спивакова исполнит шедевр светской гуманистической музыки, отражающий духовные поиски человека – Пятую симфонию Чайковского.
Среди участников – знаменитые хоровые коллективы, каждый со своей уникальной историей, традициями и колоритом: Мужской хор басков из Сан-Себастьяна (Испания), Венский хор мальчиков (Австрия), хоры Московский Синодальный, Московского Сретенского монастыря, «Интрада» и «Мастера хорового пения»; звезды оперы Анна Аглатова, Юлия Мазурова, Светлана Шилова, Анастасия Белукова, Пауль Швайнестер, ТобиасБерндт, Алексей Неклюдов, Олег Цыбулько, Дмитрий Орлов;блистательные «Виртуозы Москвы» и Национальный филармонический оркестр России; дирижеры Владимир Спиваков и Ханс-КристофРадеман (Германия);митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Уникальный фестиваль, приуроченный к празднованию Рождества Христова, призван стать одним из важнейших шагов на пути приобщения публики к многовековым традициям христианской музыкальной культуры. Не случайно Владимир Спиваков и НФОР из года в год представляют на закрытии форума музыкальные произведения разных эпох, культур и церковных традиций. По словам Владимира Спивакова, «даже у людей далеких от религии есть в душе пространство для религиозного чувства. Именно оно двигало композиторами во все времена: от авторов одноголосных хоралов в IX веке до Софии Губайдулиной. И так будет продолжаться, пока существует мир, ведь музыка – часть необходимой для человека истины, которая когда-то была большой и абсолютной, но упала на землю и разбилась на мелкие осколки... Теперь мы собираем эти осколки, поэтому идея нашего Рождественского фестиваля – обращение к музыке как обращение человека к его истокам. Я рад, что на этом пути мы идем рука об руку с владыкой Иларионом, как и я, верующим в то, что человеческие сердца во всем мире откликаются на духовную музыку».
Фестиваль проводится с высочайшего благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В программе фестиваля – произведения композиторов разных стран и христианских конфессий. Их художественная палитра поражает многообразием: старинные песнопения и новогодние колядки; грандиозныевокально-симфонические полотна – «Рождественская оратория»И.С. Баха, «Семь слов Спасителя на кресте» Гайдна, реквиемы МоцартаиСен-Санса; любимые во всем мире арии на текст католической молитвы «Аве Мария».В заключительном концерте оркестр под управлением Владимира Спивакова исполнит шедевр светской гуманистической музыки, отражающий духовные поиски человека – Пятую симфонию Чайковского.
Среди участников – знаменитые хоровые коллективы, каждый со своей уникальной историей, традициями и колоритом: Мужской хор басков из Сан-Себастьяна (Испания), Венский хор мальчиков (Австрия), хоры Московский Синодальный, Московского Сретенского монастыря, «Интрада» и «Мастера хорового пения»; звезды оперы Анна Аглатова, Юлия Мазурова, Светлана Шилова, Анастасия Белукова, Пауль Швайнестер, ТобиасБерндт, Алексей Неклюдов, Олег Цыбулько, Дмитрий Орлов;блистательные «Виртуозы Москвы» и Национальный филармонический оркестр России; дирижеры Владимир Спиваков и Ханс-КристофРадеман (Германия);митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Уникальный фестиваль, приуроченный к празднованию Рождества Христова, призван стать одним из важнейших шагов на пути приобщения публики к многовековым традициям христианской музыкальной культуры. Не случайно Владимир Спиваков и НФОР из года в год представляют на закрытии форума музыкальные произведения разных эпох, культур и церковных традиций. По словам Владимира Спивакова, «даже у людей далеких от религии есть в душе пространство для религиозного чувства. Именно оно двигало композиторами во все времена: от авторов одноголосных хоралов в IX веке до Софии Губайдулиной. И так будет продолжаться, пока существует мир, ведь музыка – часть необходимой для человека истины, которая когда-то была большой и абсолютной, но упала на землю и разбилась на мелкие осколки... Теперь мы собираем эти осколки, поэтому идея нашего Рождественского фестиваля – обращение к музыке как обращение человека к его истокам. Я рад, что на этом пути мы идем рука об руку с владыкой Иларионом, как и я, верующим в то, что человеческие сердца во всем мире откликаются на духовную музыку».
Фестиваль проводится с высочайшего благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.