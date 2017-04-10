В ММДМ пройдёт фестиваль к 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной
10.04.2017, 15:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 10 апреля 2017 года Белле Ахмадулиной исполнилось бы 80 лет. К её юбилею в Доме музыки с 11 по 26 апреля пройдёт поэтический фестиваль «Приношение», инициированный Президентом Дома музыки, Народным артистом СССР Владимиром Спиваковым. Великого музыканта и великую поэтессу связывали многие годы дружбы: Белла Ахатовна часто приходила на концерты и восхищалась талантом Владимира Теодоровича, а он в свою очередь был и остаётся большим ценителем её поэзии.
Центральным событием фестивальной афиши станет гала-концерт 19 апреля, в рамках которого пройдет церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых поэтов. На протяжении двух месяцев оргкомитет конкурса принимал работы от авторов из самых разных городов России - от Калининграда до Южно-Сахалинска. Из нескольких тысяч заявок отборочная комиссия назвала 40 претендентов на главные призы. Победителей конкурса определило жюри, в состав которого вошли Борис Мессерер, Евгений Рейн, Сергей Юрский, Владимир Спиваков, Олег Чухонцев, Евгений Бунимович и Вера Полозкова.
19 апреля стихи Беллы Ахмадулиной прочтут известные актёры Валерий Гаркалин и Алиса Гребенщикова; выступят лауреаты конкурса, которые представят собственные сочинения, а также Рустам Комачков (виолончель) и Наталия Гусь (фортепиано). Вечер пройдёт при участии Бориса Мессерера и Владимира Спивакова.
Результаты Всероссийского конкурса поэтов:
I премия – Александр Ринский, Челябинск (конкурсное произведение «Ничего не останется»)
II премия - Стефания Данилова, Санкт-Петербург («В интернете есть ролик про бабушку») и Екатерина Яшникова, Москва («Вернуться»)
III премия - Вячеслав Иванов, Смоленск («Когда Серега умер от запоя») и Даниил Поспелов, Реутов («Мамы говорят»)
В результате онлайн-голосования читателей, проходившего на сайте ММДМ, обладателем приза зрительских симпатий стала Стефания Данилова.
Программа фестиваля «Приношение»:
11 апреля, Театральный зал, 19.00
«Час, когда в души идешь - как в руки»
Чулпан Хаматова, художественное слово
Вероника Кожухарова, саксофон
Полина Кондраткова, фортепиано
19 апреля, Театральный зал, 19.00
Гала-концерт лауреатов Всероссийского конкурса поэтов
Валерий Гаркалин, художественное слово
Алиса Гребенщикова, художественное слово
Рустам Комачков, виолончель
Наталия Гусь, фортепиано
26 апреля, Театральный зал, 19.00
Вера Полозкова
Центральным событием фестивальной афиши станет гала-концерт 19 апреля, в рамках которого пройдет церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых поэтов. На протяжении двух месяцев оргкомитет конкурса принимал работы от авторов из самых разных городов России - от Калининграда до Южно-Сахалинска. Из нескольких тысяч заявок отборочная комиссия назвала 40 претендентов на главные призы. Победителей конкурса определило жюри, в состав которого вошли Борис Мессерер, Евгений Рейн, Сергей Юрский, Владимир Спиваков, Олег Чухонцев, Евгений Бунимович и Вера Полозкова.
19 апреля стихи Беллы Ахмадулиной прочтут известные актёры Валерий Гаркалин и Алиса Гребенщикова; выступят лауреаты конкурса, которые представят собственные сочинения, а также Рустам Комачков (виолончель) и Наталия Гусь (фортепиано). Вечер пройдёт при участии Бориса Мессерера и Владимира Спивакова.
Результаты Всероссийского конкурса поэтов:
I премия – Александр Ринский, Челябинск (конкурсное произведение «Ничего не останется»)
II премия - Стефания Данилова, Санкт-Петербург («В интернете есть ролик про бабушку») и Екатерина Яшникова, Москва («Вернуться»)
III премия - Вячеслав Иванов, Смоленск («Когда Серега умер от запоя») и Даниил Поспелов, Реутов («Мамы говорят»)
В результате онлайн-голосования читателей, проходившего на сайте ММДМ, обладателем приза зрительских симпатий стала Стефания Данилова.
Программа фестиваля «Приношение»:
11 апреля, Театральный зал, 19.00
«Час, когда в души идешь - как в руки»
Чулпан Хаматова, художественное слово
Вероника Кожухарова, саксофон
Полина Кондраткова, фортепиано
19 апреля, Театральный зал, 19.00
Гала-концерт лауреатов Всероссийского конкурса поэтов
Валерий Гаркалин, художественное слово
Алиса Гребенщикова, художественное слово
Рустам Комачков, виолончель
Наталия Гусь, фортепиано
26 апреля, Театральный зал, 19.00
Вера Полозкова