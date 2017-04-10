ОРЕАНДА-НОВОСТИ 10 апреля 2017 года Белле Ахмадулиной исполнилось бы 80 лет. К её юбилею в Доме музыки с 11 по 26 апреля пройдёт поэтический фестиваль «Приношение», инициированный Президентом Дома музыки, Народным артистом СССР Владимиром Спиваковым. Великого музыканта и великую поэтессу связывали многие годы дружбы: Белла Ахатовна часто приходила на концерты и восхищалась талантом Владимира Теодоровича, а он в свою очередь был и остаётся большим ценителем её поэзии.

Центральным событием фестивальной афиши станет гала-концерт 19 апреля, в рамках которого пройдет церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых поэтов. На протяжении двух месяцев оргкомитет конкурса принимал работы от авторов из самых разных городов России - от Калининграда до Южно-Сахалинска. Из нескольких тысяч заявок отборочная комиссия назвала 40 претендентов на главные призы. Победителей конкурса определило жюри, в состав которого вошли Борис Мессерер, Евгений Рейн, Сергей Юрский, Владимир Спиваков, Олег Чухонцев, Евгений Бунимович и Вера Полозкова.

19 апреля стихи Беллы Ахмадулиной прочтут известные актёры Валерий Гаркалин и Алиса Гребенщикова; выступят лауреаты конкурса, которые представят собственные сочинения, а также Рустам Комачков (виолончель) и Наталия Гусь (фортепиано). Вечер пройдёт при участии Бориса Мессерера и Владимира Спивакова.

Результаты Всероссийского конкурса поэтов:

I премия – Александр Ринский, Челябинск (конкурсное произведение «Ничего не останется»)

II премия - Стефания Данилова, Санкт-Петербург («В интернете есть ролик про бабушку») и Екатерина Яшникова, Москва («Вернуться»)

III премия - Вячеслав Иванов, Смоленск («Когда Серега умер от запоя») и Даниил Поспелов, Реутов («Мамы говорят»)

В результате онлайн-голосования читателей, проходившего на сайте ММДМ, обладателем приза зрительских симпатий стала Стефания Данилова.

Программа фестиваля «Приношение»:

11 апреля, Театральный зал, 19.00
«Час, когда в души идешь - как в руки»
Чулпан Хаматова, художественное слово
Вероника Кожухарова, саксофон
Полина Кондраткова, фортепиано

19 апреля, Театральный зал, 19.00
Гала-концерт лауреатов Всероссийского конкурса поэтов
Валерий Гаркалин, художественное слово
Алиса Гребенщикова, художественное слово
Рустам Комачков, виолончель
Наталия Гусь, фортепиано

26 апреля, Театральный зал, 19.00
Вера Полозкова