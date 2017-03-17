В ММДМ пройдёт заключительный этап конкурса им. Крайнёва
17.03.2017, 14:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 27 марта в столичном Доме музыки пройдёт заключительный этап конкурса, носящего имя проставленного российского пианиста и педагога Владимира Всеволодовича Крайнёва. Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнёва в 2017 году проводится второй раз. Инициаторами и вдохновителями музыкального состязания стали вдова пианиста Татьяна Тарасова и Владимир Спиваков, которого связывала с Крайнёвым большая многолетняя дружба. «Я прожил с ним на сцене не одну счастливую минуту, – говорит маэстро. – Один из последних представителей нейгаузовской пианистической школы, Владимир Крайнёв принадлежит к тем избранным исполнителям, кто, по словам Артура Рубинштейна, всегда «проливал каплю живой крови» на сцене».
Конкурс собрал лучших представителей молодого поколения пианистов всего мира: заявки на участие подали музыканты из России, Армении, Украины, Китая, Кореи, Японии, Австралии, Канады, Израиля и других стран. Предварительные прослушивания юных музыкантов прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Пекине, Кьяссо и Ереване.
После отборочного тура по видеозаписям и предварительных прослушиваний жюри объявило имена 20 участников смотра: 10 в младшей возрастной группе (до 13 лет включительно) и 10 в старшей (до 18 лет включительно). В первом выступлении – полуфинале – музыканты представят сольные программы; в финале, к участию в котором будет допущено по пять человек в каждой возрастной категории, прозвучат фортепианные концерты в сопровождении Национального филармонического оркестра России.
Кульминацией конкурса станет церемония награждения и заключительный гала-концерт лауреатов вместе с Национальным филармоническим оркестром России. За дирижёрским пультом - художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Спиваков.
Расписание конкурса:
27 марта, Камерный зал, 10.00 – полуфинал, младшая группа
28 марта, Камерный зал, 10.00 – полуфинал, старшая группа
30 марта, Светлановский зал, 19.00 – финал, младшая группа
Национальный филармонический оркестр России. Дирижёр – Александр Соловьев
31 марта, Светлановский зал, 19.00 – финал, старшая группа
Национальный филармонический оркестр России. Дирижёр – Александр Соловьев
1 апреля, Светлановский зал, 19.00 – церемония награждения и гала-концерт лауреатов.
Национальный филармонический оркестр России.
Дирижёр – художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Спиваков.
Конкурс собрал лучших представителей молодого поколения пианистов всего мира: заявки на участие подали музыканты из России, Армении, Украины, Китая, Кореи, Японии, Австралии, Канады, Израиля и других стран. Предварительные прослушивания юных музыкантов прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Пекине, Кьяссо и Ереване.
После отборочного тура по видеозаписям и предварительных прослушиваний жюри объявило имена 20 участников смотра: 10 в младшей возрастной группе (до 13 лет включительно) и 10 в старшей (до 18 лет включительно). В первом выступлении – полуфинале – музыканты представят сольные программы; в финале, к участию в котором будет допущено по пять человек в каждой возрастной категории, прозвучат фортепианные концерты в сопровождении Национального филармонического оркестра России.
Кульминацией конкурса станет церемония награждения и заключительный гала-концерт лауреатов вместе с Национальным филармоническим оркестром России. За дирижёрским пультом - художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Спиваков.
Расписание конкурса:
27 марта, Камерный зал, 10.00 – полуфинал, младшая группа
28 марта, Камерный зал, 10.00 – полуфинал, старшая группа
30 марта, Светлановский зал, 19.00 – финал, младшая группа
Национальный филармонический оркестр России. Дирижёр – Александр Соловьев
31 марта, Светлановский зал, 19.00 – финал, старшая группа
Национальный филармонический оркестр России. Дирижёр – Александр Соловьев
1 апреля, Светлановский зал, 19.00 – церемония награждения и гала-концерт лауреатов.
Национальный филармонический оркестр России.
Дирижёр – художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Спиваков.