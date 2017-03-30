ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 апреля в Малом зале Московской консерватории пройдёт концерт, посвящённый 85-летию со дня рождения и 10-летию со дня кончины выдающегося российского альтиста и композитора Фёдора Серафимовича Дружинина (1932 – 2007). На сцену выйдут ведущие столичные коллективы и солисты — Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» под руководством Владимира Контарева, Государственный Квартет имени Прокофьева; Юрий Тканов (альт), Алексей Симакин (альт), Кристина Моргунова (фортепиано), Андрей Березин (виолончель) и другие.

Творческий и жизненный путь Ф.С. Дружинина неразрывно связан с Московской консерваторией. Выпускник 1955 года, уже в 1958 году он начал преподавать, с 1978 года возглавил кафедру альта и арфы, а в 1980 году получил звание профессора. Творческое общение связывало Ф. Дружинина на протяжении жизни с крупными музыкантами и композиторами. Это Д. Шостакович, посвятивший Фёдору Серафимовичу своё последнее сочинение, Сонату для альта и фортепиано, Р. Леденёв, А. Волконский, В. Сильвестров, М. Вайнберг, А. Шнитке, Г. Фрид.

Сегодня имя Фёдора Серафимовича, к сожалению, звучит не так часто, как хотелось бы. А между тем, жизнь мастера включала в себя самые различные области музыкальной деятельности — от педагогической до исполнительской. В 1964 году Фёдор Серафимович сменил своего учителя, основателя русской альтовой школы В.В. Борисовского, в квартете имени Бетховена. А обширный репертуар Дружинина наравне с произведениями Баха, Моцарта, Вебера, Шуберта, Шумана, Берлиоза, Глинки, Рубинштейна, включал в себя сочинения таких современных композиторов, как Барток, Хиндемит, Энеску, Онеггер.

Ученики Фёдора Серафимовича стали яркими представителями современной музыкальной жизни России: Юрий Башмет, Юрий Тканов, Александр Бобровский, Елена Озол, Светлана Степченко, Екатерина Маркова, Маргарита Спиридонова. И, конечно, особое место в жизни Дружинина занимала композиция.

Самая значительная часть творческого наследия Фёдора Серафимовича — музыка камерная, для самых разных составов. Почерк Дружинина-композитора невозможно перепутать ни с чем. Его музыка наполнена яркой образностью и глубокими раздумьями, его лирика — тонкая и пронзительная.

В программе вечера — знаменитый Квартет №13 Шостаковича, посвященный В. Борисовскому, а также сочинения самого Дружинина.

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

6 апреля, четверг, 19.00

Концерт памяти Федора Серафимовича Дружинина

(1932 – 2007)

85-лет со дня рождения

10 лет со дня кончины

Филармоническая хоровая капелла «Ярославия»

Дирижёр – Владимир КОНТАРЕВ

Государственный Квартет имени Прокофьева:

Ирина МЕНЬКОВА (I скрипка)

Елизавета ЯРЦЕВА (II скрипка)

Екатерина МАРКОВА (альт)

Ольга ГАЛОЧКИНА (виолончель)

Юрий ТКАНОВ (альт)

Алексей СИМАКИН (альт)

Кристина МОРГУНОВА (фортепиано)

Мария МАКЕЕВА (сопрано)

Татьяна ПОРШНЕВА (скрипка)

Ольга ЧЕПИЖНАЯ (скрипка)

Юрий МАЗИН (альт)

Андрей БЕРЕЗИН (виолончель)

Арсений КОТЛЯРЕВСКИЙ (виолончель)

В программе:

Шостакович – Квартет №13 си-бемоль минор, соч. 138. Посвящается В. Борисовскому

Дружинин – Семь Духовных хоров

– Соната для альта соло

– Дуэт для двух альтов «Sinfonia a due». Памяти Ромэна Гари

– Ноктюрн для сопрано и струнного секстета «Ночь и море», на ст. Л. Рибера