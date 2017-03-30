ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 апреля в Малом зале Московской консерватории — юбилейный авторский вечер замечательного композитора, заслуженного деятеля искусств России и Украины, профессора Валерия Кикты.

«На протяжении полувековой творческой жизни, — признался композитор, — у меня никогда не возникало желания или искушения, во что бы то ни стало своим творчеством удивлять или поражать публику, и уж, не дай Бог, шокировать её или эпатировать». Возможно, именно поэтому его сочинения стали современной музыкальной классикой.

Музыка Кикты широко известна не только в России, но и за её пределами, в том числе в странах Европы, Канаде и США. В творческом портфеле композитора одиннадцать балетов; его перу принадлежат также симфонические произведения — «Украинские колядки, щедривки и веснянки», «Фрески Святой Софии Киевской», Вариации на тему П.И. Чайковского «Был у Христа-младенца сад», «Похищение Европы» (по картине В. Серова), «Владимир-Креститель». Валерием Киктой написаны оратории и кантаты «Княгиня Ольга», «Песнь о матери», «Святой Днепр», «Свет молчаливых звёзд», инструментальные концерты— в том числе для фортепиано, для четырёх видов флейт, для гобоя, валторны, тубы, для двух арф. Есть у автора интереснейшие произведения для органа, хоровые, вокальные и камерно-инструментальные сочинения, произведения для оркестра русских народных инструментов, музыка для театра и кино.

Многие замыслы композитора возникали из общения с замечательными исполнителями, которые становились затем интерпретаторами его музыки. Среди них — Козловский, Дулова, Эрдели, Рождественский, Баршай, Федосеев, Некрасов, Понькин, Кожухарь, Серенко, Конторович и многие другие.

В честь Валерия Кикты на сцену выйдут Сергей Журавель (флейта), Александр Левин (гобой) и Петр Каретников (виолончель), а также Камерный оркестр РАМ имени Гнесиных под руководством Андрея Рейна.





МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

7 апреля, пятница, 19.00



Валерий Кикта. Юбилейный авторский вечер

Камерный оркестр РАМ имени Гнесиных

Дирижёр – Андрей РЕЙН

Сергей ЖУРАВЕЛЬ (флейта)

Александр ЛЕВИН (гобой)

Петр КАРЕТНИКОВ (виолончель)

В программе:

Кикта – Концерт №3 для гобоя и струнного оркестра (2001)

– Концерт-вариации на тему П. Чайковского «Был у Христа-младенца сад» для виолончели, ударных, синтезатора и струнного оркестра (1989)

– Полтавский концерт для флейты с оркестром (2016). Первое исполнение