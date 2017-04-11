В Манеже открылись выставки в рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии-2017"
11.04.2017, 13:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В столице открылась биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2017». Шесть выставок пройдут в Манеже. В экспозицию одной из них — «Звёзды итальянского кино: неизвестные архивы» — вошли снимки из собрания одного из крупнейших фотоархивов итальянского кинематографа (1950–1970-х годов), которые никогда до этого не выставлялись. На них запечатлены легендарные деятели кино: Федерико Феллини, Джульетта Мазина, Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, Альберто Сорди и многие другие.
Проект артиста балета Дмитрия Старшинова открывает для зрителей другой, «непарадный» Большой театр. На фотографиях его выставки «Большой. Новое время» запечатлены напряжённые репетиции, рабочий процесс, моменты отдыха и наивысшего сосредоточения артистов перед выходом на сцену.
В роли главной и единственной героини проекта «Вымышленная Калифорния» выступила Кортни Рой. Два месяца она ездила на машине, набитой фотооборудованием, париками и платьями из секонд-хенда, по городам, деревням и заброшенным местам в поисках невзрачных, но колоритных ландшафтов. Рой хотела найти в будничном и банальном нечто загадочное, тревожное и завораживающее.
Организаторы другого проекта — фестиваля Circulation(s) — стремятся показать всё многообразие фотографических практик, которые существуют в Европе, и нацелены на поиск новых талантов.
Гости Манежа также могут познакомиться с проектом «Папарацци» арт-группы Мазаччо & Дровилаль. В качестве материала для создания своих фотоколлажей и инсталляций французские художники Элиза Мазак и Робер Дровилаль используют популярные образы современной культуры, вырванные из привычного контекста. С помощью различных техник, нарочито ярких цветов и острой иронии они трансформируют изображения, ставя под сомнение главные принципы художественной фотографии.
В 2017 году Центральному выставочному залу «Манеж» исполняется 200 лет. Специально к этой дате подготовили проект «Манеж. 200 лет в центре событий» — рассказ об истории здания, построенного по проекту Августина Бетанкура и украшенного Осипом Бове, а также о том, какую роль в целом оно играло в жизни Москвы.
В рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии» на центральных площадках города представят более 40 выставок зарубежных и российских фотографов. Экспозиции можно также увидеть в «Мультимедиа-арт-музее», Московском музее современного искусства, Еврейском музее и центре толерантности, а также в Третьяковской галерее.
Проект артиста балета Дмитрия Старшинова открывает для зрителей другой, «непарадный» Большой театр. На фотографиях его выставки «Большой. Новое время» запечатлены напряжённые репетиции, рабочий процесс, моменты отдыха и наивысшего сосредоточения артистов перед выходом на сцену.
В роли главной и единственной героини проекта «Вымышленная Калифорния» выступила Кортни Рой. Два месяца она ездила на машине, набитой фотооборудованием, париками и платьями из секонд-хенда, по городам, деревням и заброшенным местам в поисках невзрачных, но колоритных ландшафтов. Рой хотела найти в будничном и банальном нечто загадочное, тревожное и завораживающее.
Организаторы другого проекта — фестиваля Circulation(s) — стремятся показать всё многообразие фотографических практик, которые существуют в Европе, и нацелены на поиск новых талантов.
Гости Манежа также могут познакомиться с проектом «Папарацци» арт-группы Мазаччо & Дровилаль. В качестве материала для создания своих фотоколлажей и инсталляций французские художники Элиза Мазак и Робер Дровилаль используют популярные образы современной культуры, вырванные из привычного контекста. С помощью различных техник, нарочито ярких цветов и острой иронии они трансформируют изображения, ставя под сомнение главные принципы художественной фотографии.
В 2017 году Центральному выставочному залу «Манеж» исполняется 200 лет. Специально к этой дате подготовили проект «Манеж. 200 лет в центре событий» — рассказ об истории здания, построенного по проекту Августина Бетанкура и украшенного Осипом Бове, а также о том, какую роль в целом оно играло в жизни Москвы.
В рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии» на центральных площадках города представят более 40 выставок зарубежных и российских фотографов. Экспозиции можно также увидеть в «Мультимедиа-арт-музее», Московском музее современного искусства, Еврейском музее и центре толерантности, а также в Третьяковской галерее.