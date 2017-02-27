ОРЕАНДА-НОВОСТИ 28 февраля в 20.00 в Концертном зале Мариинского театра состоится праздничный концерт, посвящённый юбилею, а также 50-летию творческой деятельности народной артистки России, руководителя Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Ларисы Гергиевой.



В этот вечер музыкальный подарок ей преподнесут ученики - солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра: Мария Баянкина, Антонина Весенина, Наталья Павлова, Ольга Пудова, Юлия Маточкина, Екатерина Сергеева, Илья Селиванов, Ярослав Петряник, Григорий Чернецов и многие другие. За дирижёрский пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанет Заурбек Гугкаев.



Лариса Гергиева является одним из лучших педагогов по вокальному искусству, директором и председателем жюри многих престижных вокальных конкурсов. За свою творческую жизнь она воспитала более двухсот оперных артистов и подготовила более ста постановок для различных театров как в России, так и за рубежом.



Большую часть своего времени Лариса Гергиева отдаёт работе с Академией молодых оперных певцов Мариинского театра. Под её руководством ежегодно реализуются вокальные абонементы, возвращаются на сцену редко исполняемые оперы, осуществляются мировые премьеры сочинений. В сезоне 2016/17 только в рамках проекта «Шесть маленьких опер» на сцене Зала Прокофьева (Мариинский-2) будет представлено 17 премьер.



Напомним, 20 февраля в Московской государственной консерватории им. П. Чайковского прошёл юбилейный вечер Ларисы Гергиевой «50 лет творчества». В концерте приняли участие её лучшие ученики — солисты Академии молодых певцов Мариинского театра.