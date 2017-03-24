ОРЕАНДА-НОВОСТИ 21 марта 2017 года в Национальном художественном музее Республики Беларусь в рамках празднования 950-летия основания Минска состоялась презентация отреставрированного произведения известного минского живописца первой половины XIX века, представителя “виленского классицизма” Яна Дамеля "Моление о чаше" (1830-е - ?).



Монументальное полотно поступило в музей в чрезвычайно повреждённом состоянии и приобрело вторую жизнь, благодаря усилиям группы реставраторов музея под руководством А.С. Лагуновича-Черепко.