ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 июня 2017 года в Молодёжном культурном центре города Старая Русса состоится торжественное открытие музея «Полководцы Победы», в котором представлены материалы о жизни и боевом пути выдающегося военачальника Ивана Даниловича Черняховского.

Инициатор создания музея - Российское военно-историческое общество. Это уже не первый проект, реализуемый РВИО в Старой Руссе. В 2016 году РВИО установило памятник Советскому солдату и обновило Аллею Героев Советского Союза. - уроженцев Старорусского района.

Администрация Старорусского муниципального района подготовила помещение для музея. В музее будут представлены материалы о жизни и боевом пути И. Д. Черняховского: исторические документы, образцы обмундирования времён Великой Отечественной войны, офицерский пистолет «Маузер», немецкий полевой телефонный аппарат и американский телефон, переданный СССР по ленд-лизу, а также точные копии всех наград генерала. В отдельной экспозиции будут представлены находки поисковых отрядов Новгородской области.