В Московском Кремле появится новый археологический музей
26.01.2017, 17:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый археологический музей планируется создать на территории Московского Кремля, сообщил генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев.
"Мы предполагаем создание музея, который даст возможность познакомиться с археологией Московского Кремля не только через археологические окна, но и также увидеть это в натуральном виде", - сказал Сергеев журналистам.
Сергеев сообщил, что в настоящий момент Минкультуры РФ разработана общая концепция музейного комплекса, определены пространственные решения, состав предметов и композиции. По его словам, туристы смогут увидеть археологические находки в их натуральном расположении. Предусмотрено и мультимедийное сопровождение.
"Эта работа будет продолжена в дальнейшем. В случае, если этот музей будет создан, это будет уникальный археологический музей, который будет впервые представлять археологические памятники Московского Кремля", - заявил Сергеев.
Он также добавил, что в экспозиции будут представлены надгробия, которые были найдены археологами на месте монастырей; исторические фундаменты Кремля; а также мультимедийная составляющая.
«Там виден весь культурный слой, который имеется в Кремле, начиная от следов того, что было когда-то до Москвы, там даже была сосновая роща; затем все слои, как они были по мере развития столицы, там видны, например, следы пожара, другие следы истории», - подчеркнул Аристархов.
«В наших планах создание подземного музея археологии Кремля в подвальных помещениях, которые остались на месте 14-го корпуса», - сказал также Аристархов.
"Мы предполагаем создание музея, который даст возможность познакомиться с археологией Московского Кремля не только через археологические окна, но и также увидеть это в натуральном виде", - сказал Сергеев журналистам.
Сергеев сообщил, что в настоящий момент Минкультуры РФ разработана общая концепция музейного комплекса, определены пространственные решения, состав предметов и композиции. По его словам, туристы смогут увидеть археологические находки в их натуральном расположении. Предусмотрено и мультимедийное сопровождение.
"Эта работа будет продолжена в дальнейшем. В случае, если этот музей будет создан, это будет уникальный археологический музей, который будет впервые представлять археологические памятники Московского Кремля", - заявил Сергеев.
Он также добавил, что в экспозиции будут представлены надгробия, которые были найдены археологами на месте монастырей; исторические фундаменты Кремля; а также мультимедийная составляющая.
«Там виден весь культурный слой, который имеется в Кремле, начиная от следов того, что было когда-то до Москвы, там даже была сосновая роща; затем все слои, как они были по мере развития столицы, там видны, например, следы пожара, другие следы истории», - подчеркнул Аристархов.
«В наших планах создание подземного музея археологии Кремля в подвальных помещениях, которые остались на месте 14-го корпуса», - сказал также Аристархов.