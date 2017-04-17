В Московском доме национальностей открылась выставка "Пасхальная акварель"
17.04.2017, 12:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выставка «Пасхальная акварель» в Московском доме национальностей пройдёт с 17 по 28 апреля. Гости увидят иконы, акварельные рисунки, а также предметы декоративно-прикладного искусства.
Участниками экспозиции станут московские художники, входящие в проект «На перекрестке народов и культур». Среди них Елена Алексеева-Барановская, Татьяна Алышева, Валерия Виниченко, Ксения Земскова, Пётр Панченко и другие. Источником их творческого вдохновения стало посещение православных святынь Греции, Болгарии и Кипра, а также русских храмов и монастырей.
Презентация выставки состоится 19 апреля в 17:30.
В праздничном вечере примут участие представители Русской православной церкви, МИД России, иностранных посольств в Москве, российских государственных и общественных организаций, а также обществ дружбы с зарубежными странами.
Участниками экспозиции станут московские художники, входящие в проект «На перекрестке народов и культур». Среди них Елена Алексеева-Барановская, Татьяна Алышева, Валерия Виниченко, Ксения Земскова, Пётр Панченко и другие. Источником их творческого вдохновения стало посещение православных святынь Греции, Болгарии и Кипра, а также русских храмов и монастырей.
Презентация выставки состоится 19 апреля в 17:30.
В праздничном вечере примут участие представители Русской православной церкви, МИД России, иностранных посольств в Москве, российских государственных и общественных организаций, а также обществ дружбы с зарубежными странами.