В Московском планетарии представят скрипичное электрическое шоу
03.03.2017, 11:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 8 марта в Большом звёздном зале Московского планетария устроят шоу «Космический шторм». Струнный электроколлектив Imperia Music Band исполнит мировые рок- и поп-хиты, шедевры классической музыки и джаза в уникальной аранжировке.
Гости услышат Storm Антонио Вивальди, Phantom of Opera Эндрю Ллойда Уэббера, саундтреки к фильму «Пираты Карибского моря» и сериалу «Игра престолов» и другие известные произведения. Ведущей концерта будет участница телепроекта «Голос» Екатерина Чистова.
В Imperia Music Band солирующие партии принадлежат электроскрипке и электровиолончели.
Начало шоу в 21:00.
Гости услышат Storm Антонио Вивальди, Phantom of Opera Эндрю Ллойда Уэббера, саундтреки к фильму «Пираты Карибского моря» и сериалу «Игра престолов» и другие известные произведения. Ведущей концерта будет участница телепроекта «Голос» Екатерина Чистова.
В Imperia Music Band солирующие партии принадлежат электроскрипке и электровиолончели.
Начало шоу в 21:00.