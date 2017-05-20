ОРЕАНДА-НОВОСТИ 18 мая в МГУ состоялся очередной музыкальный вечер из цикла «Ректор Московского университета приглашает…». В Актовом зале Главного здания выступил Денис Мацуев.



Программу концерта составили: «Думка», русская сельская сценка до минор, соч. 59 и Большая соната соль мажор, соч. 37 Чайковского, Соната № 17 ре минор, соч. 31 № 2 и Соната № 31 ля-бемоль мажор, соч. 110 Бетховена.



С первых аккордов маэстро буквально околдовал аудиторию — переполненный зал, казалось, не дыша, внимал виртуозному и эмоциональному исполнению произведений классиков.



Когда отзвучали финальные ноты, под сводом зала разразился настоящий шквал аплодисментов. Несмолкающие овации публики несколько минут не позволяли поднявшемуся на сцену ректору Московского университета В.А. Садовничему начать приветственную речь.



«Великий маэстро! Ваше выступление — настоящий праздник для нас, позвольте мне от имени людей Московского университета выразить Вам огромную благодарность», — обратился к гостю, самому молодому Почётному профессору Московского университета, В.А. Садовничий.



«Выступать здесь — большая честь и радость для меня. Замечательная публика, удивительная аура, в зале много молодых лиц! И, безусловно, я очень горжусь званием Почётного профессора Первого университета России», — ответил Денис Мацуев. Выдающийся пианист признался, что с нетерпением ждал новой встречи с людьми Московского университета. И твёрдо обещал — эта прекрасная традиция не прервётся.