ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Впервые за 10 лет в Московском зоопарке появились на свет три детёныша европейской рыси. Малышам всего две недели, у них только начали открываться глаза.

«Котята всё время проводят рядом с матерью. Она их кормит молоком, согревает и вылизывает, — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка. — Зоологи стараются не тревожить кормящую маму с рысятами. Поэтому пол детёнышей пока не известен».



В пресс-службе отметили, что это первое потомство у пары северных кошек. Они живут в зоопарке с детства, им уже восемь лет. Но долгое время парочка не уживалась, и рысей содержали отдельно друг от друга. Их соединили вновь всего два года назад. На этот раз самец и самка европейской рыси приглянулись друг другу. Так на свет появились долгожданные котята.

Через месяц-полтора малыши окрепнут и станут понемногу пробовать мясо. К трём месяцам они начнут проявлять интерес к окружающему миру, следуя всюду за матерью. К девяти месяцам приобретут привычную серовато-рыжую окраску, а пока что они скорее светло-бурого цвета. Превратятся во взрослых рысей кошки к полутора годам. К этому же времени у них появятся фирменные кисточки на ушах.