в понедельник в 19.00 в Большом зале Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского состоится юбилейный вечер Ларисы Гергиевой «50 лет творчества».Юлия МАТОЧКИНА (меццо-сопрано)Екатерина СЕРГЕЕВА (меццо-сопрано)Мария БАЯНКИНА (сопрано)Ольга ПУДОВА (сопрано)Антонина ВЕСЕНИНА (сопрано)Наталья ПАВЛОВА (сопрано)Илья СЕЛИВАНОВ (тенор)Григорий ЧЕРНЕЦОВ (баритон)Ярослав ПЕТРЯНИК (баритон)В концерте также участвует Концертный симфонический оркестр Московской консерватории. Дирижёр - Тимур ЗАНГИЕВВ 2017 году 50-летний юбилей творческой деятельности отмечает Народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых певцов Мариинского театра Лариса Абисаловна Гергиева. 20 февраля 2017 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится Юбилейный вечер Ларисы Гергиевой «50 лет творчества», открывающий серию праздничных мероприятий и концертов, которые пройдут во многих городах России и за рубежом в течение года.Организаторы проекта: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Межрегиональный благотворительный общественный фонд поддержки молодых артистов, Центр кинофестивалей и международных программ, Академия молодых оперных певцов Мариинского театра.Л.А. Гергиева является выдающейся творческой личностью, одним из лучших педагогов по вокальному искусству, директором и председателем жюри многих престижных вокальных конкурсов, в том числе, международных конкурсов имени Римского-Корсакова, Павла Лисициана, Елены Образцовой, «Опера без границ», Всероссийского конкурса вокалистов имени Надежды Обуховой, Международного фестиваля «В гостях у Ларисы Гергиевой» и фестиваля моноспектаклей «Арт-Соло» (Владикавказ).Л.А. Гергиева является художественным руководителем Академии молодых певцов Мариинского театра. Её незаурядные организаторские способности и высочайшие профессиональные качества позволяют готовить в Академии уникальных, выдающихся исполнителей, получивших мировой признание. Лариса Гергиева создаёт уникальные условия для раскрытия таланта вокалистов. Умелое отношение к индивидуальности артиста даёт прекрасные результаты: выпускники Академии выступают на лучших оперных сценах, принимая участие в гастролях театра и выступая с собственными ангажементами. Ни одна оперная премьера Мариинского театра не проходит без участия певцов Академии. За свою творческую жизнь Лариса Гергиева воспитала 96 лауреатов Всесоюзных, Всероссийских и международных конкурсов.Лариса Гергиева 32 раза становилась лучшим концертмейстером на вокальных конкурсах, в том числе на международном конкурсе Би-Би-Си (Великобритания), конкурсах имени Чайковского (Москва), Шаляпина (Казань), Римского-Корсакова (Санкт-Петербург), Дягилева (Пермь) и многих других. Выступает на прославленных мировых сценах: Карнеги-холл (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан), Вигмор-холл (Лондон), Ла Моне (Брюссель), Гранд-театр (Люксембург), Гранд-театр (Женева), Гюльбенкян-центр (Лиссабон), театр Колон (Буэнос-Айрес), Большой зал Московской консерватории, Большой и Малый залы Санкт-Петербургской филармонии. В репертуаре Ларисы Абисаловны более 100 оперных постановок, которые она подготовила для различных театров по всему миру. С 2005 года является художественным руководителем Государственного театра оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания (Владикавказ).20 февраля 2017 года поздравить Ларису Гергиеву придут её друзья и коллеги, в концерте примут участие её лучшие ученики – солисты Академии молодых певцов Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов: Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Мария Баянкина (сопрано), Ольга Пудова (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Антонина Весенина (сопрано), Наталья Павлова (сопрано), Илья Селиванов (тенор), Григорий Чернецов (баритон), Ярослав Петряник (баритон). Во втором отделении вечера солисты Мариинского театра выступят в сопровождении Концертного симфонического оркестра Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (художественный руководитель – заслуженный артист России, профессор А. Левин).