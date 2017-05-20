ОРЕАНДА-НОВОСТИ Традиционный «Совиный Фест» пройдет в заказнике «Журавлиная родина» в Талдомском районе Московской области 20 мая.



«Это уже четвёртый праздник «Совиный Фест», проводимый орнитологами заказника. Цель праздника – привлечение внимания людей к проблеме сохранения сов и мест их обитания – лесов и болот, посредством изобразительного искусства, музыки, творчества детей», – рассказала директор заказника Ольга Гринченко.



По её словам, в программе праздника лекции о совах в музее болот, орнитологические экскурсии по окрестностям заказника, фотовыставка работ фотографов-анималистов, выставка детских рисунков и поделок о совах, мастер-класс по изготовлению домиков-дуплянок для сов (серой неясыти, сыча) и развешивание их в лесу, а также другие мероприятия.



Заказник «Журавлиная родина» расположен на северо-востоке Московской области в Талдомском и Сергиево-Посадском районах. Здесь сохраняются места обитания редких видов животных и растений, места остановок водоплавающих и журавлей, реликтовые ландшафты – болота и озёра ледникового происхождения, истоки рек, старые еловые леса.