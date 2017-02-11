В Москве появится памятник Самуилу Маршаку
11.02.2017, 14:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заседании Комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме было принято решение установить в столице памятник русскому литератору, переводчику, автору популярных детских книг Самуилу Маршаку.
К 130-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака предложено установить памятник рядом с домом, где он жил, - на Лялиной площади.
Планируется проведение открытого творческого конкурса с привлечением в состав жюри представителей архитектурного и художественного сообщества, а также членов Комиссии по монументальному искусству.
К 130-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака предложено установить памятник рядом с домом, где он жил, - на Лялиной площади.
Планируется проведение открытого творческого конкурса с привлечением в состав жюри представителей архитектурного и художественного сообщества, а также членов Комиссии по монументальному искусству.