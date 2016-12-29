В Москве 8 января состоится второй зимний велопарад
29.12.2016, 12:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 января, в воскресенье, в Москве состоится второй зимний Московский велопарад. Парад проходит в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. Об этом стало известно от Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Участники велопарада начнут собираться в 10 утра на 3-ей Фрунзенской улице. Непосредственно сам велопарад начнется в 11:00 и пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.
Планируется, что в велопараде примут участие более 5 тысяч человек. Участие в мероприятии бесплатное.
«На мероприятии запрещены любые виды агитации, использование политических лозунгов и символики», – говорится в заявлении организаторов велопарада. Также поклонников велосипедов настоятельно просят не приносить с собой алкоголь, колюще-режущие предметы и газовые баллоны.
Велопарад не является спортивной гонкой. Средняя скорость движения составляет 14-15 км/ч. Организаторы просят не обгонять друг друга и следовать с общей скоростью колонны.
По сообщению Департамента транспорта города Москвы, в день велопарада в столице с 6:00 до 17:00 ограничивается движение по 3-й Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 - по Фрунзенской набережной, с 11:15 до 12:55 - по Пречистенской набережной, с 11:25 до 12:45 - по Кремлевской набережной, 11:35 до 12:35 - по Москворецкой набережной, с 11:45 до 12:20 - по Китайгородскому проезду, с 11:50 до 12:25 - по улице Варварка, и с 11:55 до 12:30 - по Москворецкой улице.
Напомним, что первый зимний велопарад прошел в Москве 9 января 2016 года, в нем участвовали около 5 тысяч человек из разных регионов России.
Участники велопарада начнут собираться в 10 утра на 3-ей Фрунзенской улице. Непосредственно сам велопарад начнется в 11:00 и пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.
Планируется, что в велопараде примут участие более 5 тысяч человек. Участие в мероприятии бесплатное.
«На мероприятии запрещены любые виды агитации, использование политических лозунгов и символики», – говорится в заявлении организаторов велопарада. Также поклонников велосипедов настоятельно просят не приносить с собой алкоголь, колюще-режущие предметы и газовые баллоны.
Велопарад не является спортивной гонкой. Средняя скорость движения составляет 14-15 км/ч. Организаторы просят не обгонять друг друга и следовать с общей скоростью колонны.
По сообщению Департамента транспорта города Москвы, в день велопарада в столице с 6:00 до 17:00 ограничивается движение по 3-й Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 - по Фрунзенской набережной, с 11:15 до 12:55 - по Пречистенской набережной, с 11:25 до 12:45 - по Кремлевской набережной, 11:35 до 12:35 - по Москворецкой набережной, с 11:45 до 12:20 - по Китайгородскому проезду, с 11:50 до 12:25 - по улице Варварка, и с 11:55 до 12:30 - по Москворецкой улице.
Напомним, что первый зимний велопарад прошел в Москве 9 января 2016 года, в нем участвовали около 5 тысяч человек из разных регионов России.