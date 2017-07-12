ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве началось благоустройство двух парков с зонами отдыха у воды. Это парк «Братиславский» в Марьине на юго-востоке столицы, а также сквер рядом с Лазоревым проездом в Свиблове на северо-востоке. Там проведут работы по замене покрытий дорожно-тропиночной сети, высадят деревья, разобьют газоны, заменят фонари, оборудуют спортивные площадки и зоны отдыха у воды с деревянными настилами и шезлонгами. Завершить благоустройство планируется уже к сентябрю.

Подготовительные работы в парках уже начались. Сейчас идет демонтаж старого покрытия дорожек и тропинок, прокладка траншеи для кабелей наружного освещения, подготовка к обустройству нового покрытия.



Сквер у Лазоревого проезда: каток — зимой, шезлонги у реки — летом

Сквер, прилегающий к Лазоревому проезду, занимает площадь в 24,5 гектара. Он расположен вблизи бывшей усадьбы Свиблово. Её владельцами были Голицыны, Плещеевы, Нарышкины. Последним хозяином стал горный инженер Георгий Халатов (1890–1911). От усадьбы сохранились церковь, колокольня, два пруда и небольшой участок леса.

Также рядом протекает Яуза с извилистыми протоками, на территории есть заболоченные зоны, через которые проложены прогулочные деревянные настилы и пешеходные мостики. Во время работ по благоустройству их заменят на новые. В южной части сквера, на берегу Яузы, обустроят зону отдыха у воды — там появится деревянный настил с шезлонгами и садовыми диванами. Будет создан единый пешеходный маршрут над заболоченной территорией и вдоль берега. Рядом с рекой установят беседки и перголы.

В сквере расположен известный местным жителям Свибловский родник. Во время благоустройства отремонтируют лестницы, которые ведут к роднику.

Кроме того, в этой зеленой зоне появится уличная библиотека — беседка с полками для буккроссинга, уличные шахматы и сцена-ракушка с амфитеатром для проведения массовых мероприятий. На месте частично снесенного гаражного комплексам построят искусственный каток площадью 1350 квадратных метров под навесом. В тёплое время года на его месте будет спортивная площадка с футбольным полем.

На территории сквера разобьют почти 225 тысяч квадратных метров газонов. Осенью, с конца октября до начала декабря, дополнительно высадят 70 деревьев — липы, лиственницы, ели, сосны и клены, а также 630 кустарников — туи, можжевельник, кизильник, сирень, спирею и чубушник. Также появятся цветники с многолетними и однолетними растениями, питьевые фонтаны, скамейки и навесы.

В сквере оборудуют две новые спортивные площадки и зону для воркаута. Четыре детские площадки, которые были здесь, реконструируют. Кроме того, установят 117 фонарей уличного освещения со светодиодными лампами.



Братиславский парк: футбольное поле и отдых у пруда

Парк «Братиславский» находится на пересечении Новомарьинской улицы и Мячковского бульвара. Площадь благоустройства составит 5,2 гектара.

Парк, несмотря на небольшую территорию, пользуется популярностью среди местных жителей. Он был основан в 1998 году в честь дружбы между Россией и Словакией.

Одной из главных достопримечательностей является небольшой пруд площадью 0,35 гектара. Берег пруда укрепят габионом — каркасом из металлической сетки, заполненной галькой. Во время благоустройства прогулочную дорожку вокруг пруда выложат новой бесшовной плиткой с гранитным напылением. Здесь появится зона отдыха с деревянным настилом, где поставят шезлонги.

На берегу пруда, на искусственном холме, находится беседка-ротонда. Четыре лестницы, ведущие к ней, планируется реконструировать.

Газон на футбольном поле, площадью 5400 квадратных метров, заменят на новый. Рядом с ним построят трибуны для зрителей и спортивную площадку. Также по периметру парка появится беговая дорожка, её покроют гравием. Вдоль неё оборудуют три небольших спортивных площадки для воркаута. Кроме того, в парке планируется обустроить площадку для выгула собак.

Также в благоустроенной зелёной зоне появятся цветники из однолетних растений общей площадью 940 квадратных метров. На холме у ротонды разобьют клумбу из крокусов, ирисов, молочая, герани, тысячелистника и других растений. Специалисты составляли ландшафтную композицию таким образом, чтобы растения цвели с начала лета до поздней осени.

Кроме того, на территории парка появится газон площадью почти 30 тысяч квадратных метров, осенью дополнительно высадят 18 деревьев, в основном клёны и яблони, а также 510 цветущих кустарников — барбарис, пузыреплодник, сирень, чубушник и гортензию. Установят фонари, лавочки, урны и навигационные стелы.