В Москве из-за морозов площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать по новому расписанию
06.01.2017, 14:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Из-за сильных морозов изменили режим работы площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». Сегодня, 6 января, центральные площадки будут работать с 12:00 до 20:00, а окружные – с 12:00 до 18:00.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в столице с 16 декабря по 15 января в рамках цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». На 42 праздничных площадках в разных районах города установили нарядные ёлки, светящиеся инсталляции, залили ледяные горки, катки. Посетители могут посмотреть здесь шоу и концерты, прийти на бесплатные мастер-классы, попробовать новогодние блюда разных стран и купить оригинальные сувениры и подарки.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в столице с 16 декабря по 15 января в рамках цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». На 42 праздничных площадках в разных районах города установили нарядные ёлки, светящиеся инсталляции, залили ледяные горки, катки. Посетители могут посмотреть здесь шоу и концерты, прийти на бесплатные мастер-классы, попробовать новогодние блюда разных стран и купить оригинальные сувениры и подарки.