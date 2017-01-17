В Москве коллекцию натюрмортов покажет Художественный лицей при РАХ
17.01.2017, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московском академическом художественном лицее при Российской академии художеств 18 января открывается выставка натюрмортов, созданных учениками учреждения за почти 80 лет его существования.
Основная идея выставки - показать жанр через призму времени. По словам организаторов выставки, натюрморт - это особая «тихая жизнь», в которой отразилась масса свидетельств времени. Они отмечают, что несколько работ и вовсе не вписываются в привычные каноны классического натюрморта, но позволяют прочувствовать эпоху, в которую создавали свои произведения подрастающие мастера. Историческая ретроспектива дает возможность окунуться в эпоху создания работ, прочувствовать настроение юных художников даже вопреки заданным рамкам.
Одной из тем многих работ вплоть до 70-х годов является образ рыбы. Она проходит стержнем через десятилетия и исчезает в 80-е. Для тех, кто был свидетелем исторических процессов, таинственное исчезновение продуктов питания в 80-е было не мистикой, а горькой реальностью.
Оптимизм, сменяющийся депрессией, аскетизм, переходящий в пир, соцреализм, сменяющийся кубизмом, небольшие работы середины прошлого века и гигантомания, пришедшая в начале 2000-х – это лишь малая толика эмоций, застывших в натюрмортах выпускников лицея – тонкая грань между реальностью и художественным замыслом.
Выставка-ретроспектива натюрморта «Тихая жизнь» продлится до 3 февраля.
Основная идея выставки - показать жанр через призму времени. По словам организаторов выставки, натюрморт - это особая «тихая жизнь», в которой отразилась масса свидетельств времени. Они отмечают, что несколько работ и вовсе не вписываются в привычные каноны классического натюрморта, но позволяют прочувствовать эпоху, в которую создавали свои произведения подрастающие мастера. Историческая ретроспектива дает возможность окунуться в эпоху создания работ, прочувствовать настроение юных художников даже вопреки заданным рамкам.
Одной из тем многих работ вплоть до 70-х годов является образ рыбы. Она проходит стержнем через десятилетия и исчезает в 80-е. Для тех, кто был свидетелем исторических процессов, таинственное исчезновение продуктов питания в 80-е было не мистикой, а горькой реальностью.
Оптимизм, сменяющийся депрессией, аскетизм, переходящий в пир, соцреализм, сменяющийся кубизмом, небольшие работы середины прошлого века и гигантомания, пришедшая в начале 2000-х – это лишь малая толика эмоций, застывших в натюрмортах выпускников лицея – тонкая грань между реальностью и художественным замыслом.
Выставка-ретроспектива натюрморта «Тихая жизнь» продлится до 3 февраля.