ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Музеи и образовательные центры Выставки достижений народного хозяйства ко Дню знаний подготовили бесплатные выставки, развлекательные программы и мастер-классы для школьников. Так, 1 сентября исторический парк «Россия — моя история», расположенный в павильоне № 57, проведёт у себя на крыльце в 13:00 мыльное шоу.

А в атриуме павильона покажут мультфильмы «Крокодил Гена», «Винни Пух», «Семь кошек», «Белые медведи», «Мама-цапля» и другие. Кроме того, дети смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию собственного мультфильма. Они будут лепить сцены для будущей анимационной ленты из пластилина или рисовать их мелом. Мастер-классы состоятся в 12:00, 14:00 и 16:00, а показы мультфильмов — в 12:30, 13:30, 14:30 и 15:30.

Школа «Дымов керамика», которая находится в строении 186, также подготовила ко Дню знаний бесплатные мероприятия для школьников. В 16:00 здесь начнется обзорная экскурсия с пробными уроками: детям объяснят, как правильно работать с глиной, обучат технологиям изготовления посуды и ее обжигу, расскажут об истории керамики.

Ребята увидят редкие предметы домашней утвари, которыми пользовались раньше, — рыльник, кандюшку и латку. В 16:30 пройдёт мастер-класс по созданию изразцов для облицовки печей, каминов, стен и фасадов зданий. Записаться можно по телефону: 8 (495) 500-01-71.

Первоклассники смогут бесплатно посетить интерактивную выставку «Робостанция» (павильон № 2). Они познакомятся с роботами, прибывшими в столицу из разных стран мира. Машины нарисуют портреты детей, дадут предсказания судьбы для каждого, расскажут анекдоты и шутки. Выставка будет работать с 11:00 до 20:00. Для всех остальных посетителей вход на выставку будет платным.

В павильоне № 461 «Умный город» пройдёт двухдневный марафон бесплатных образовательных занятий по экономике. 1 сентября в 14:00 школьников научат создавать видеоблоги и веб-сайты. В 15:00 состоится занятие, посвященное тому, как правильно реализовать собственный бизнес, в 16:00 — как продать свой бизнес. В 16:30 запланирован мастер-класс по цифровой экономике.

Также в этот день в павильоне проведут бизнес-квесты — в 14:30, 15:30 и 16:45. Дети узнают, как выстроить финансовую стратегию, вести бизнес в мегаполисе. 2 сентября в 11:00 и в 12:15 пройдут занятия о правильной экономии денежных средств, в 12:30 — о криптовалюте, в 13:45 — о деловом мышлении, в 15:30 — об основах управления дронами.

В 14:00 и 16:00 в павильоне состоится турнир по настольной игре «Экономикус»: ее участники будут развивать свой бизнес. Записаться на занятия, мастер-классы и игры можно по телефону: 8 (963) 682-47-32.

Все школьники и студенты смогут бесплатно посетить 1 сентября Дом винтажной музыки (павильон № 84а) и принять участие в познавательных экскурсиях. С 12:00 до 20:00 здесь будет открыта выставка со старинными граммофонами, патефонами, радиоприемниками.